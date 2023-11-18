Бакальчук выступила против идеи «сначала замуж и дети, а потом карьера»

О том, что властям нужно ориентировать девушек не на получение высшего образования, а на рождение детей, ранее заявила сенатор от Челябинской области. По словам Бакальчук, навязывать подобные стереотипы — неправильно

Татьяна Бакальчук на бизнес-форуме «Поколение» (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Основательница и генеральный директор компании Wildberries, богатейшая женщина России (состояние по Forbes — $8,8 млрд) Татьяна Бакальчук заявила, что отрицательно относится к идее сначала родить несколько детей, а уже потом получать образование или строить карьеру. Об этом она рассказала на бизнес-форуме «Поколение», передают «Ведомости».

По мнению Бакальчук, если девушке в первую очередь хочется заботиться о семье и детях — это хорошо, однако неправильно навязывать стереотип, что она должна этим заниматься. «Когда мы беседовали с уважаемыми людьми по поводу образования, я сказала, что не буду навязывать идею «сначала замуж и дети, а потом карьера». Для девушки важно сначала понять, как она может совмещать семью и карьеру. Своим трем дочерям я не буду рекомендовать выйти замуж до того, как они встанут на ноги», — заявила бизнесвумен.

Она рассказала, что ее саму в 20 лет не взяли на работу из-за того, что она недавно вышла замуж и могла вскоре выйти в декрет. «И я действительно ушла в декрет, а потом основала Wildberries», — отметила она.

В то же время Бакальчук считает, что современная платформенная экономика дает женщинам возможность не выбирать между семьей и карьерой, а сочетать удаленную работу или свой бизнес с заботой о детях.

Ранее на этой неделе сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что для решения демографической проблемы в России нужно пересмотреть систему ценностей: ориентировать молодежь не на получение высшего образования, а на рождение детей.

«Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования, нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, <...> которое потом, по сути, ни к чему не приводит. Они либо начинают работать по совершенно иным специальностям, либо еще что-то. Поиск себя затягивается на долгие годы, в результате упускается детородная функция», — считает Павлова. Она назвала это «побочным» эффектом феминизма и «абортивного мышления».

По ее словам, утверждения о том, что экономическая помощь молодым людям будет мотивировать их заводить семьи и рожать детей — «ложный путь», потому что дети «берутся не в богатых квартирах, а в голове». Властям нужно заняться духовным развитием молодежи и «пересмотром системы ценностей», говорит сенатор.

Сама Павлова в 2000 году получила диплом по специальности «социолог-психолог социально-культурной сферы». Женщина вышла замуж и родила дочь через четыре года после окончания вуза, отмечают «Ведомости». Сенатором от Челябинской области Павлова стала в сентябре 2019 года. В феврале 2022 года сенатор предложила внести в перечень противоправного контента пропаганды идеи чайлдфри (движение, приверженцы которого сознательно не заводят детей. — РБК), радикального феминизма и абортов. В российской Конституции нет права на аборт, там закреплено «право на жизнь», говорила она.

По данным Росстата, в январе—августе 2023 года число родившихся снизилось на 2,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составило 850,2 тыс. человек, а по итогам всего года ведомство ожидает спад рождаемости на 4,6%. Негативный тренд прогнозируется и в будущем: число родившихся будет последовательно сокращаться до 2028 года, ожидают в Росстате.

Коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) тоже будет уменьшаться в ближайшие годы: если в 2022 году он составил 1,42, то в 2023 году сократится до 1,37, а в 2024-м — до 1,32. Показатель снижается с 2015 года, когда он достигал 1,78. Для простого воспроизводства населения России коэффициент должен быть существенно выше и составлять 2,15, заявляли в Росстате.