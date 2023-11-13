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Сенатор призвала переориентировать девушек с вузов на рождение детей

Сенатор Павлова: девушек нужно призвать не учиться, а рожать детей
Фото: Diana Bagnoli / Getty Images
Фото: Diana Bagnoli / Getty Images

Для решения демографической проблемы в России нужно пересмотреть систему ценностей: ориентировать молодежь не на получение высшего образования, а на рождение детей, заявила сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова в интервью «Царьграду».

«Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образование, нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, <...> которое потом, по сути, ни к чему не приводит. Они либо начинают работать по совершенно иным специальностям, либо еще что-то. Поиск себя затягивается на долгие годы, в результате упускается детородная функция», — считает Павлова. Она назвала это «побочным» эффектом феминизма и «абортивного мышления».

По ее словам, утверждения о том, что экономическая помощь молодым людям будет мотивировать их заводить семьи и рожать детей — «ложный путь», потому что дети «берутся не в богатых квартирах, а в голове». Властям нужно заняться духовным развитием молодежи и «пересмотром системы ценностей», говорит сенатор

Как пишет «Комсомольская правда — Челябинск», Павлова получила образование на платном отделении Челябинского государственного института культуры. Она работала журналистом, получила звания «Нью-мейкер года» и «Народный лидер», позднее прошла обучение по программе «Институт Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации: актуальные проблемы, правовые аспекты и перспективы» и окончила магистратуру в сфере госуправления. Павлова — многодетная мать.

В феврале 2022 года сенатор инициировала идею о внесении в перечень противоправного контента пропаганды идей чайлдфри (движение, приверженцы которого сознательно не заводят детей. — РБК), радикального феминизма и абортов. В российской Конституции нет права на аборт, там закреплено «право на жизнь», говорила она.

Теги
Дети чайлдфри демография ценности
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