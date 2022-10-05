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В Калуге средства на новогодние украшения направят мобилизованным

Власти Калуги: все средства на новогодние праздники отправим на поддержку мобилизованных
Глава города Дмитрий Денисов подчеркнул, что все мобилизованные мужчины должны быть достойно экипированы, лучше, чем предполагает стандартное обеспечение
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Калуга в этом году не будет тратить средства местного бюджета на новогоднее украшение города, оплату концертов и других увеселительных мероприятий, все деньги пойдут на поддержку мобилизованных калужан. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявил городской глава Дмитрий Денисов.

«Принял решение не тратить средства муниципального бюджета на новогоднее украшение города. Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан», — написал Денисов.

По его словам, все мобилизованные мужчины должны быть достойно экипированы, лучше, чем предполагает стандартное обеспечение.

Власти назвали незаконным требование к мобилизованным закупать экипировку
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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Как сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф», «мобилизованный будет обеспечен всем необходимым для несения службы». В то же время, говорится в сообщении, призванные на службу могут взять с собой предметы личной гигиены, термобелье, разные батарейки, фонарик, походную сидушку, подшлемник (спортивную шапку), тактические перчатки, химическую грелку и многофункциональный компактный инструмент, а также элементы экипировки.

После объявления о мобилизации в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что родственники мобилизованных вынуждены сами покупать им все необходимое. На прошлой неделе «Коммерсантъ» сообщал о возросшем спросе в магазинах, которые продают военную экипировку. По данным газеты, с повышенным спросом на фоне мобилизации также столкнулись аптеки.

5 октября власти назвали незаконным требование к мобилизованным закупать экипировку и указали, что граждане могут пожаловаться военкому по месту призыва или командиру воинской части.

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