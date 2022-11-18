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Военная операция на Украине ,  
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Минпросвещения допустило военную подготовку в школах с участниками СВО

В Минпросвещения допустили приглашение участников СВО на уроки военной подготовки в школах
В рамках такой подготовки важно передавать личный опыт, сказал замглавы Минпросвещения Александр Бугаев. Он подчеркнул, что к урокам привлекут «различные кадры и все виды знаний», однако вести их в первую очередь должен учитель
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Участников специальной военной операции на Украине могут пригласить на занятия по начальной военной подготовке в школах в качестве гостей, заявил ТАСС первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.

«Безусловно, передача опыта, личный опыт — это очень важно. Но здесь нужно еще и о другом говорить. Нужно говорить о том, что педагогические кадры, работающие сейчас в наших новых регионах, это тоже носители знаний. У нас есть учителя, которые работают сейчас со своими коллегами в Луганской, Донецкой народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Есть учителя оттуда, это широкий спектр», — сказал он.

Бугаев назвал подготовку «общенациональным делом» и заявил, что к ней будут привлекать «различные кадры и все виды знаний». При этом важно не забывать, что уроки должен вести прежде всего учитель, подчеркнул замминистра. Он обратил внимание, что в этом вопросе важно наличие у специалиста педагогического образования.

О планах расширить курс ОБЖ элементами начальной военной подготовки в октябре рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. С таким предложением выступила партия «Справедливая Россия — За правду» и ее лидер Сергей Миронов. В Минобороны поддержали инициативу и рекомендовали уделить подготовке как минимум 140 часов в старших классах.

В проекте приказа Минпросвещения говорится, что модуль под названием «Элементы начальной военной подготовки» предназначен для учеников 10-х и 11-х классов. В него предложили включить уроки по строевой подготовке, правилам обращения с «оружием пехотинца», автоматом Калашникова (АК-74), о принципах действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5, составе и вооружении мотострелкового отделения на БМП (боевая машина пехоты), средствах индивидуальной защиты и оказании первой помощи в бою, создании сооружений для защиты личного состава и укрытий для боевой техники.

В начале ноября телеграм-канал «Большая перемена РФ», который ведет пресс-служба Минпросвещения сообщил, что занятия по военной подготовке будут внеурочными и появятся в школьной программе со следующего учебного года. Однако позднее Кравцов заявил, что они будут обязательными. Уроки намерены сделать частью курса ОБЖ.

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Кравцов заявил, что военная подготовка войдет в обязательные уроки ОБЖ
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Занятия по военной подготовке в российских школах будут внеурочными
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