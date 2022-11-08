Минобороны поддержало введение начальной военной подготовки в школах

НВП в школах РСФСР была фактически упразднена в конце 1980-х. С предложением возобновить подготовку школьников выступил Сергей Миронов. В Минобороны предложение поддержали и предложили выделять на предмет не менее 140 часов в год

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Минобороны России поддержало введение начальной военной подготовки (НВП) в школах и профтехучилищах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замминистра обороны Валерия Герасимова руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову.

«Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета «Начальная военная подготовка» на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается», — говорится в тексте ответа министра.

По словам Герасимова, новый предмет необходимо преподавать в течение последних двух лет обучения, а также выделить на него не менее 140 часов в учебный год. Ведомство также рекомендовало предусмотреть профессиональную переподготовку имеющихся преподавателей по предмету в целях успешного обучения. В случае нехватки кадров, предлагается набирать преподавателей из граждан, которые ранее проходили военную службу по контракту на офицерских должностях, отдавая приоритет военнослужащим — участникам боевых действий.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил газете, что введение НВП поможет решить несколько задач — трудоустроить десятки тысяч людей и подготовить людей «к возможному противостоянию с врагом».

«С началом проведения специальной военной операции этот вопрос встал особенно остро. Даже многие добровольцы не имеют необходимого опыта для участия в боевых действиях. Введение такого предмета в школах позволит провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом», — пояснил парламентарий.

Впервые допризывную военную подготовку ввели в СССР в 1918 году для граждан 15–20 лет. С 1947-го ее отменили для всей неучащейся молодежи, а с 1962 года — для всех учащихся старших классов. В 1967 году военную подготовку решили возобновить для учащихся старших классов средних школ и профтехучилищ. В то время преподавателями НВП, как правило, назначались лица из числа офицеров в отставке. В среднем в неделю на этот предмет отводилось два часа. В период перестройки приказом Минобразования НВП в школах РСФСР фактически отменили. Было определено, что ее следует осуществлять на учебно-полевых сборах в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях.

Ранее с предложением включить в курс ОБЖ для учеников 10-х и 11-х классов военную и медицинскую подготовку выступило Минпросвещения. Так, в курс предмета предлагалось включить модули «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» и «Элементы начальной военной подготовки».

В первом школьники должны будут изучать оказание первой помощи при нарушениях сердечной деятельности, травмах и травматическом шоке, ранениях и кровотечениях, острой боли в животе, эпилепсии, ожогах, пищевых отравлениях, отравлениях угарным газом, психоактивными веществами, при утоплении и коме и т. д.

Во второй модуль предлагается включить уроки по строевой подготовке, правилам обращения с «оружием пехотинца», автоматом Калашникова (АК-74), о принципах действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5, составе и вооружении мотострелкового отделения на БМП (боевая машина пехоты), средствах индивидуальной защиты и оказании первой помощи в бою, создании сооружений для защиты личного состава и укрытий для боевой техники.

С начала этого учебного года в российских школах уже действует ряд нововведений. Теперь учебную неделю начинают с исполнения государственного гимна и церемонии поднятия флага. Также в школах проходят внеурочные занятия «Разговоры о важном», на которых, как сообщают в Минпросвещения, со школьниками обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах». Например, на уроке 12 сентября предполагалось обсуждение боевых действий на Украине.