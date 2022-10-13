Власти обсудят идею расширить ОБЖ элементами начальной военной подготовки

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59 (0) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 63,49 (-0,26) Инвестиции, 16:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:27
ПАСЕ приняла резолюцию о «террористическим режиме» в России Политика, 18:27
Адвокат заявил об эмоциональном опустошении осужденной в России Грайнер Спорт, 18:25
Пушилин заявил о переломном моменте в «освобождении ДНР» Политика, 18:22
Доля частных инвесторов на рынке акций в сентябре выросла до 79% Инвестиции, 18:21
Мосбиржа планирует начать торги БПИФ на юаниевые активы Инвестиции, 18:19
Парламент Ирака спустя год избрал нового президента Политика, 18:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Суперскорая помощь: что делать при инсульте Партнерский проект, 18:16
Apple TV, Apple Music и iCloud станут доступны на Xbox и Windows 11 Life, 18:12
Власти обсудят идею расширить ОБЖ элементами начальной военной подготовки Общество, 18:12
Правительство ответило на призыв помочь жителям Херсонской области уехать Политика, 18:10
Замруководителя Росмолодежи возглавит аналог пионерии Политика, 18:06
Зеленский и Макрон договорились созваниваться по WhatsApp Политика, 18:02
Белгородский губернатор сообщил о разрушенном ВСУ погранпункте Политика, 17:59
Общество ,  
0 

Власти обсудят идею расширить ОБЖ элементами начальной военной подготовки

Глава Минпросвещения Кравцов: ОБЖ могут расширить элементами начальной военной подготовки
Возможность расширить ОБЖ элементами начальной военной подготовки будет обсуждаться со специалистами и методистами, сказал Кравцов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минпросвещения обсудит вопрос о том, чтобы расширить уроки ОБЖ элементами начальной военной подготовки, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Будем обсуждать, я слышу определенные пожелания, думаю, что мы найдем со специалистами и методистами оптимальный вариант», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Как пояснил Кравцов, начальная военная подготовка в свое время стала дополняться и уже включает обучение оказанию первой помощи, поведению при угрозах техногенного характера и другим вещам. Таким образом, она начала расширяться до предмета ОБЖ, отметил он.

С начала этого учебного года в российских школах действует ряд нововведений. Теперь учебную неделю начинают с исполнения государственного гимна и церемонии поднятия флага. А первым уроком в понедельник идет занятие «Разговоры о важном». Как сообщается на сайте этой программы, ее основные темы «связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России».

Первый «Разговор о важном» прошел 5 сентября и был посвящен Дню знаний. Согласно материалам, опубликованным Минпросвещения в августе, на втором занятии 12 сентября со школьниками в том числе должны были обсудить боевые действия на Украине. Однако после широкого общественного резонанса из методички к уроку упоминание о спецоперации убрали.

Кравцов, комментируя это решение, заявил, что об исключении темы спецоперации из курса речи не идет. «Это просто мы всё, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе Почему уволенным специалистам стоит приглядеться к агросектору Серж Фаге – РБК: «В Кремниевой долине против русских ничего не имеют» Как уйти от санкций через Турцию. Основные вопросы о релокации бизнеса
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Минпросвещения ОБЖ школы Сергей Кравцов
Материалы по теме
В школах появится предмет о духовно-нравственной культуре народов России
Политика
Госдума приняла закон о единых программах и учебниках в школах
Общество
Почти половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter