Власти обсудят идею расширить ОБЖ элементами начальной военной подготовки

Возможность расширить ОБЖ элементами начальной военной подготовки будет обсуждаться со специалистами и методистами, сказал Кравцов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минпросвещения обсудит вопрос о том, чтобы расширить уроки ОБЖ элементами начальной военной подготовки, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Будем обсуждать, я слышу определенные пожелания, думаю, что мы найдем со специалистами и методистами оптимальный вариант», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Как пояснил Кравцов, начальная военная подготовка в свое время стала дополняться и уже включает обучение оказанию первой помощи, поведению при угрозах техногенного характера и другим вещам. Таким образом, она начала расширяться до предмета ОБЖ, отметил он.

С начала этого учебного года в российских школах действует ряд нововведений. Теперь учебную неделю начинают с исполнения государственного гимна и церемонии поднятия флага. А первым уроком в понедельник идет занятие «Разговоры о важном». Как сообщается на сайте этой программы, ее основные темы «связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России».

Первый «Разговор о важном» прошел 5 сентября и был посвящен Дню знаний. Согласно материалам, опубликованным Минпросвещения в августе, на втором занятии 12 сентября со школьниками в том числе должны были обсудить боевые действия на Украине. Однако после широкого общественного резонанса из методички к уроку упоминание о спецоперации убрали.

Кравцов, комментируя это решение, заявил, что об исключении темы спецоперации из курса речи не идет. «Это просто мы всё, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года», — сказал он.