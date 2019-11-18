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Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку
Замглавы ФСИН Валерий Максименко, не один год комментировавший деятельность ведомства в СМИ, подал рапорт об отставке. На прошлой неделе он заявил, что больше не будет отвечать на вопросы журналистов о работе ФСИН из-за стыда
Валерий Максименко (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники. Информацию о том, что спикер ведомства написал рапорт об увольнении, подтвердил РБК источник, близкий к службе.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России. Сам Валерий Максименко не ответил за звонки РБК.

По данным Daily Storm, отставка связана с приходом нового руководителя ФСИН Александра Калашникова.

Незадолго до этого стало известно, что Максименко, который неоднократно официально комментировал в СМИ деятельность ведомства, перестанет давать комментарии журналистам. Как заявил сам Максименко, это решение принято от стыда за многие информационные поводы. «Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? .. Со стыда хочется под землю провалиться», — заявил он. Давать ответы на вопросы журналистов служба будет только после официальных запросов в течение семи дней, сообщил он.

Общество
Во ФСИН объяснили изменение формата общения с журналистами

ФСИН неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за жестокого обращения с заключенными и пыток. Летом 2018 года «Новая газета» опубликовала видео, на котором люди в форме ФСИН избивали человека резиновыми дубинками и поливали его водой. Как выяснилось, оно было cделано в ярославской колонии № 1. Публикация получила большой резонанс. СК завел уголовное дело, фигурантами которого стали более 12 человек, в том числе экс-руководство колонии.

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«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

В октябре этого года появились видеозаписи избиений осужденного в исправительной колонии № 9 в Карелии, они также стали поводом для возбуждения уголовного дела.

В начале октября Александру Корниенко, который семь лет руководил ФСИН, не продлили срок нахождения на госслужбе (ему исполнилось 65 лет), и он покинул свой пост. Новым главой ФСИН стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.

Авторы: Дмитрий Серков, Георгий Тадтаев
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Валерий Максименко, ФСИН, отставка
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