Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку

Замглавы ФСИН Валерий Максименко, не один год комментировавший деятельность ведомства в СМИ, подал рапорт об отставке. На прошлой неделе он заявил, что больше не будет отвечать на вопросы журналистов о работе ФСИН из-за стыда

Валерий Максименко (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники. Информацию о том, что спикер ведомства написал рапорт об увольнении, подтвердил РБК источник, близкий к службе.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России. Сам Валерий Максименко не ответил за звонки РБК.

По данным Daily Storm, отставка связана с приходом нового руководителя ФСИН Александра Калашникова.

Незадолго до этого стало известно, что Максименко, который неоднократно официально комментировал в СМИ деятельность ведомства, перестанет давать комментарии журналистам. Как заявил сам Максименко, это решение принято от стыда за многие информационные поводы. «Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? .. Со стыда хочется под землю провалиться», — заявил он. Давать ответы на вопросы журналистов служба будет только после официальных запросов в течение семи дней, сообщил он.