Новым главой ФСИН стал бывший сотрудник ФСБ из Красноярска

Предыдущий директор ФСИН Геннадий Корниенко был отправлен в отставку после того, как ему исполнилось 65 лет, — это предельный возраст нахождения на госслужбе

Александр Калашников (Фото: пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю)

Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует из информации в разделе «Руководство» на сайте ведомства.

Последний руководитель ведомства, Геннадий Корниенко, проработал на посту директора ФСИН семь лет — с июня 2012 года по октябрь 2019-го. Об отставке Корниенко стало известно 1 октября, соответствующий указ президента появился спустя два дня.

Тогда же газета «Коммерсантъ» писала, что Калашников — один из основных кандидатов на должность директора ФСИН. Калашникову 55 лет, он родился в Новосибирской области. Работать в органах госбезопасности начал в 1985 году, в 2011–2017 годах он возглавлял управление ФСБ по Республике Коми, после чего возглавил управление в Красноярской области.

Ранее РБК писал, что формальная причина отставки Корниенко — достижение предельного возраста нахождения на госслужбе, 30 сентября ему исполнилось 65 лет. При этом законодательство не запрещает работать в органах после этого — в частности, сроки продлевали в случае с 66-летним главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, 68-летним генпрокурором Юрием Чайкой.