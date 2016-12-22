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ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы на пытки в ярославской колонии
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ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы на пытки в ярославской колонии
Дело о пытках в колонии Ярославля, 00:31
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ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы на пытки в ярославской колонии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу на избиения бывших заключенных Ярославской колонии № 1 Руслана Вахапова, Ивана Непомнящих и Евгения Макарова. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

Суд предложил российскому правительству представить документальные доказательства, в том числе доклады сотрудников исправительных учреждений об обстоятельствах применения ими в отношении заключенных физической силы и спецсредств.

Кроме того, ЕСПЧ попросил власти России ответить на ряд вопросов об обстоятельствах содержания заключенных в колонии, в том числе на вопрос о том, проводилось ли официальное расследование после утверждений заявителей о пытках и жестоком обращении.

ФСИН начала проверку из-за видеозаписи с пытками
Общество

Вахапов, Непомнящих и Макаров были избиты в колонии в апреле 2017 года. После жалоб правозащитникам заключенные были помещены в штрафной изолятор.

Позже «Новая газета» и «Общественный вердикт» опубликовали видео пыток Евгения Макарова в ИК-1 летом 2017 года. ФСИН начала проверку, также было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 14 сотрудников службы исполнения наказаний.

Иван Непомнящих вышел на свободу в августе 2017 года, Руслан Вахапов — в июне 2018 года, Евгений Макаров — в октябре.


 

Теги: ЕСПЧ , исправительные колонии , пытки в тюрьмах
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