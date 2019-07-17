«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

Записи были сделаны на видеорегистраторы сотрудников колонии в 2016 году и затем стерты, однако эксперты смогли их восстановить. Новые видео раскрывают наличие в колонии шкалы оценок качества работы «воспитательной команды»

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1). В статье отмечается, что данные видео не только еще раз подтверждают факты избиений заключенных, но и приоткрывают «пыточную кухню тюремщиков».

В первой части записи можно увидеть, как вооруженная дубинками «воспитательная команда» заходит в камеру и пытается вывести заключенного Андрея Иванова (по данным издания, ранее тот жаловался руководству колонии на действия сотрудников). Несмотря на попытки сокамерников не допустить этого, заключенного вытаскивают из камеры, лежащего волокут по железным ступеням и избивают дубинками. Удары дубинками достаются и другим заключенным, а один из них — Джошгун Абдулаев, которому уже на следующий день предстоит выходить на свободу в связи с отбытием срока, несколько раз сам бьется головой о железную кровать, пытаясь отвлечь внимание от Иванова.

Следующая часть видео воспроизводит запись с регистратора дежурного помощника начальника колонии капитана Игоря Забодалов, который докладывает в областное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о применении резиновых дубинок против заключенных, отказавшихся выходить из камеры для проведения в ней обыска и изъятии у одного из заключенных лезвия от бритвенного станка. Завершив доклад, Забодалов сообщает еще одному сотруднику колонии: «Все вроде нормально. В управлении приняли, и ничего». А затем, оценивая для всех присутствующих качество проведенной «операции», добавляет: «Ну так, на тройку. Вчера, вчера на пятерку было».