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Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
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Дело о пытках в колонии Ярославля ,  
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«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии
Записи были сделаны на видеорегистраторы сотрудников колонии в 2016 году и затем стерты, однако эксперты смогли их восстановить. Новые видео раскрывают наличие в колонии шкалы оценок качества работы «воспитательной команды»

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1). В статье отмечается, что данные видео не только еще раз подтверждают факты избиений заключенных, но и приоткрывают «пыточную кухню тюремщиков».

В первой части записи можно увидеть, как вооруженная дубинками «воспитательная команда» заходит в камеру и пытается вывести заключенного Андрея Иванова (по данным издания, ранее тот жаловался руководству колонии на действия сотрудников). Несмотря на попытки сокамерников не допустить этого, заключенного вытаскивают из камеры, лежащего волокут по железным ступеням и избивают дубинками. Удары дубинками достаются и другим заключенным, а один из них — Джошгун Абдулаев, которому уже на следующий день предстоит выходить на свободу в связи с отбытием срока, несколько раз сам бьется головой о железную кровать, пытаясь отвлечь внимание от Иванова.

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Следующая часть видео воспроизводит запись с регистратора дежурного помощника начальника колонии капитана Игоря Забодалов, который докладывает в областное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о применении резиновых дубинок против заключенных, отказавшихся выходить из камеры для проведения в ней обыска и изъятии у одного из заключенных лезвия от бритвенного станка. Завершив доклад, Забодалов сообщает еще одному сотруднику колонии: «Все вроде нормально. В управлении приняли, и ничего». А затем, оценивая для всех присутствующих качество проведенной «операции», добавляет: «Ну так, на тройку. Вчера, вчера на пятерку было».

В последней части видео одна из сотрудниц колонии напоминает Забодалову, что Абдулаеву, получившему в ходе конфликта телесные повреждения, на следующий день выходить на свободу. «Ну и что, пусть выходит. Выходили же с синей жопой, и ничего», — отвечает капитан.

«Из запечатленного доклада Забодалова следует: репрессивные мероприятия в колонии практиковались на регулярной основе, и более того — имели градацию последствий. Можно было наказать заключенных «на троечку», а можно и «на пятерочку», — отмечается в статье НГ. Запись, по мнению издания, подтверждает и то, что руководство областного управления ФСИН было в курсе происходившего в колонии и «молчало все эти годы, отписками отвечая на жалобы сидельцев по поводу нечеловеческих пыток».

Летом 2018 года «Новая газета» опубликовала видео, на котором было видно, как люди в форме ФСИН избивали человека резиновыми дубинками и поливали его водой. По данным издания, инцидент произошел летом 2017 года в ярославской колонии № 1, а заключенным, над которым издевались работники исправительного учреждения, был Евгений Макаров. По его словам, которые приводила газета, избиению предшествовал конфликт с работниками колонии. После публикации «Новой газеты» ФСИН начала внутреннюю проверку, а Следственный комитет открыл уголовное производство. Его фигурантами стали 12 человек, 11 из которых были помещены в СИЗО. Позднее СКР возбудил второе уголовное дело. В его рамках суд арестовал замначальника отдела безопасности ярославской ИК № 8 Сардора Зиябова.

В феврале 2019 года в Ярославле задержали Дмитрия Николаева и Игита Михайлова, ранее занимавших должности врио начальника ИК-1 и его заместителя.

В НГ отмечают, что новые видео оказались в руках следователей и адвокатов в результате расследования «макаровского» дела, стертые записи были восстановлены экспертами с изъятых у сотрудников ИК-1 регистраторов. Однако следствие пока не усмотрело оснований для возбуждения нового дела.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Новая газета»
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