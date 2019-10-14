СК возбудил дело из-за избиения заключенного в петрозаводской колонии

Следственный комитет Республики Карелия возбудил уголовное дело по факту сообщений СМИ об избиении начальником петрозаводской ИК-9 заключенного, говорится в сообщении регионального управления ведомства.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

На видеозаписи, которую распространили СМИ на прошлой неделе, предположительно сотрудники исправительной колонии №9 УФСИН России по Республике Карелия избивают осужденного. Судя по описанию под видео, события происходили в феврале 2014 года в помещении санитарной части. После избиения в комнату заходит мужчина, который сообщает, что камера наблюдения не выключена.

В подписи к ролику говорится, что избивающие мужчину сотрудники — это Иван Савельев и начальник СИЗО Иван Ковалев. Замглавы ФСИН Валерий Максименко после публикации видео пообещал уволить Савельева. Он добавил, что комиссия центрального аппарата ведомства изучит видеоархивы учреждения за последние несколько лет и проверит, как именно Савельев «воспитывал молодежь».