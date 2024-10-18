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Певицу Монеточку объявили в розыск

В сентябре против Монеточки возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента, до этого ее неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки в соцсетях. Певица уехала из России в 2022-м
Монеточка
Монеточка (Фото: Mikhail Frolov / Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом), объявили в розыск, информация об этом содержится в карточке на сайте МВД.

В сентября она стала фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК, максимальное наказание — два года лишения свободы). До этого Монеточку дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, что приводит к возбуждению уголовного дела. Ее неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента.

Минюст признал Монеточку иноагентом в январе 2023 года. Она уехала из страны в марте 2022-го и критиковала проведение военной операции на Украине. 

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Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)

В 2022-м Mash сообщал, что Монеточка объявлена в розыск, хотя в базе разыскиваемых лиц МВД данных об этом не было. Сама певица рассказала, что не в курсе, разыскивает ли ее полиция, и связала сообщения о розыске с иском экс-участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Он обвинил ее в нарушении авторских прав на песню «Женщина, я не танцую», которую Монеточка переделала в композицию «Мама, я не зигую». Тогда суд постановил взыскать с певицы 512,5 тыс. руб., певица погасила долг.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Монеточка розыск МВД иноагент
Елизавета Монеточка Гырдымова фото

Елизавета Монеточка Гырдымова

певица
1 июня 1998 года
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