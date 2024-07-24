Роскомнадзор заблокировал трек Монеточки «Чайлдфри» на «Яндекс Музыке»
Роскомнадзор заблокировал песню «Чайлдфри» певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой, которая признана иноагентом) в сервисе «Яндекс Музыка».
«Трек недоступен по требованию Роскомнадзора», — говорится в уведомлении сервиса при попытке послушать песню.
Кроме того, трек недоступен во «ВКонтакте» в альбоме Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом). «Аудиозапись недоступна. Так решил музыкант или его представитель», — говорится в сообщении. При этом на странице Монеточки песню послушать можно.
Монеточку признали иностранным агентом в январе 2023 года. Она уехала из России в мае 2022 года, назвав причиной эмиграции желание «чувствовать свободу в своих высказываниях» и не прятаться «за метафорами» в своих песнях. Певица добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры.
В июне 2024 года прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело на Монеточку за неисполнение обязанностей иноагента. По данным ведомства, певицу дважды за год привлекали к административной ответственности по этому делу и она продолжает писать в своих соцсетях без плашки иноагента.
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