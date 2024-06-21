Прокуратура потребовала возбудить дела на Монеточку и Эйдельман

Против Монеточки могут возбудить дело по статье УК об уклонении от обязанностей иноагента, а против Тамары Эйдельман — по статье о реабилитации нацизма. Также прокуратура направила следственным органам материалы на Яну Троянову

Монеточка (Фото: Михаил Фролов / «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело на певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, Минюст признал ее иноагентом) за неисполнение обязанностей иностранного агента. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале московской прокуратуры.

«Гырдымова, <...> дважды в течение года привлекавшаяся к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), продолжила распространение в социальной сети сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — пояснили в ведомстве.

Против нее могут возбудить дело по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

Также прокуратура обнаружила запись авторской программы историка Тамары Эйдельман (Минюст также включил ее в реестр иноагентов), которая содержала «высказывания, выражающие явное неуважением ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества». В отношении нее проведена проверка, материалы «направлены для решения вопрос об уголовном преследовании» по статье о реабилитации нацизма (354.1 УК). По ней может грозить до пяти лет лишения свободы.

Также прокуратура проверила интервью актрисы Яны Трояновой (Минюст также признал ее иноагентом) и направила в следствие материалы для возбуждения уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, с угрозой применения насилия). Она подразумевает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

РБК обратился за комментарием к Трояновой, Эйдельман и представителю Монеточки.