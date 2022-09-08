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Монеточка ответила на сообщения об объявлении ее в розыск из-за долга

Певица заявила, что узнала об объявлении в розыск из СМИ, и показала квитанции о выплате компенсации экс-участнику «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину. Тот отсудил у Монеточки 512,5 тыс. руб. за нарушение авторских прав
Елизавета Гырдымова (Монеточка)
Елизавета Гырдымова (Монеточка) (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Российская певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) оплатила задолженность по судебному иску певца, экс-участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Об этом артистка сообщила в Telegram в ответ на сообщения СМИ об объявлении ее в розыск.

«По поводу этого розыска: я не знаю, действительно ли нахожусь в нем, потому что мне не приходило никакое оповещение, никакой e-mail, так сказать. Я узнала об этом только из новостей, так же как и вы. <…> Возможно, это все доходит с какой-то задержкой, я не знаю. Мне посоветовали позвонить приставу и лично сказать этой женщине о том, что я все оплатила», — сказала Гырдымова в аудиосообщении.

Позднее она опубликовала еще один пост со скриншотами квитанций. Из данных на них следовало, что артистка произвела платеж по частям. Всего операции было три: на сумму 287, 117 и 108,5 тыс. руб. соответственно. В сумме это 512,5 тыс. руб. Такую сумму в апреле Басманный суд Москвы взыскал с певицы по иску Костюшкина, следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Исполнительное производство в отношении Гырдымовой начали 10 августа. По состоянию на 17:30 мск система по-прежнему предлагала погасить долг.

О том, что Гырдымову объявили в розыск, днем 8 сентября сообщил Telegram-канал Mash. В базе разыскиваемых лиц МВД данных о ней нет.

Иск, по которому взыскали деньги с Монеточки, Костюшкин подал еще в июле 2021 года. Тогда он обвинил певицу в нарушении авторских прав на песню «Женщина, я не танцую», которую певица переделала в композицию «Мама, я не зигую». Изначально сумма иска составляла 900 тыс. руб. В апреле Басманный районный суд обязал Монеточку выплатить Костюшкину 512,5 тыс. руб. и запретил ей исполнять песню.

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