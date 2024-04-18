Мосгорсуд утвердил штраф Монеточке за отсутствие плашки иноагента

Монеточка (Фото: Михаил Фролов / «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана иноагентом) на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Ранее певица подала апелляцию на решение Басманного суда Москвы, заявление не удовлетворили. Монеточку признали виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП — производство и распространение материалов без указания, что они созданы иноагентом или касаются его деятельности. Ей назначили штраф 30 тыс. руб.

Монеточку признали иностранным агентом в январе 2023 года. Она уехала из России в мае 2022 года, назвав причиной эмиграции желание «чувствовать свободу в своих высказываниях» и не прятаться «за метафорами» в своих песнях. Певица добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры.