Мосгорсуд утвердил штраф Монеточке за отсутствие плашки иноагента
Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана иноагентом) на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
Ранее певица подала апелляцию на решение Басманного суда Москвы, заявление не удовлетворили. Монеточку признали виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП — производство и распространение материалов без указания, что они созданы иноагентом или касаются его деятельности. Ей назначили штраф 30 тыс. руб.
Монеточку признали иностранным агентом в январе 2023 года. Она уехала из России в мае 2022 года, назвав причиной эмиграции желание «чувствовать свободу в своих высказываниях» и не прятаться «за метафорами» в своих песнях. Певица добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники