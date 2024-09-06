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Политика ,  
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На Монеточку возбудили уголовное дело

На певицу Монеточку завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента
Иноагентом певицу признали в январе 2023 года. Она несколько раз привлекалась по административной статье за то, что не маркирует свои сообщения. Против нее возбудили уголовное дело, предусматривающее до двух лет лишения свободы
Елизавета Гырдымова (Монеточка, признана иноагентом)
Елизавета Гырдымова (Монеточка, признана иноагентом) (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка, признана иноагентом) стала фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей иноагента, сообщила прокуратура Москвы.

Столичная прокуратура в конце июня предупредила о том, что певица может стать фигурантом дела. В ведомстве сообщили, что она дважды в течение года привлекалась по административной статье за то, что не маркирует свои сообщения.

Согласно ст. 330.1 УК, если после привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах два раза в течение одного года снова совершить нарушение, то грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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Монеточка

Гырдымова покинула Россию после начала военной операции на Украине. Основной причиной эмиграции артистка назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Также она добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры. Она проживает в Литве.

Минюст внес певицу в реестр иноагентов в январе 2023 года.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Монеточка уголовное дело иноагент маркировка
Елизавета Монеточка Гырдымова фото

Елизавета Монеточка Гырдымова

певица
1 июня 1998 года
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