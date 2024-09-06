На Монеточку возбудили уголовное дело
Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка, признана иноагентом) стала фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей иноагента, сообщила прокуратура Москвы.
Столичная прокуратура в конце июня предупредила о том, что певица может стать фигурантом дела. В ведомстве сообщили, что она дважды в течение года привлекалась по административной статье за то, что не маркирует свои сообщения.
Согласно ст. 330.1 УК, если после привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах два раза в течение одного года снова совершить нарушение, то грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Гырдымова покинула Россию после начала военной операции на Украине. Основной причиной эмиграции артистка назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Также она добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры. Она проживает в Литве.
Минюст внес певицу в реестр иноагентов в январе 2023 года.
Первые комментарии Павла Дурова после задержания
В США объяснили спешкой крушение первого F-16 на Украине
Песков заявил о необходимости цензуры в военных условиях
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
ЦБ ввёл ограничения на снятие иностранной валюты
Россияне нарастили покупку валюты в 2,5 раза
Первые подробности о кроссовере Chery Tiggo 9 в России
Знарок получил работу в клубе НХЛ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов