В Казахстане создали подразделения для информационной войны

Токаев внес в военную доктрину Казахстана пункт о подразделениях для информационной войны

В военной доктрине Казахстана появился пункт о создании подразделений, которые будут заниматься противодействием «информационно-психологическому и программно-техническому (кибер) воздействию в войсках»

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в военную доктрину, создав подразделения для противодействия информационно-психологическому воздействию. Указ главы государства опубликован на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов республики.

«В Вооруженных силах созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическому и программно-техническому (кибер) воздействию в войсках. Ведется работа по наращиванию их потенциалов и возможностей», — говорится в сообщении.

Проект новой военной доктрины Казахстана был разработан в начале июня. Этот документ представляет собой «систему официально принятых в государстве взглядов на обеспечение военной безопасности и оборону республики», а также определяет направления развития страны в том, что касается обеспечения ее безопасности.

Среди основных угроз для безопасности Казахстана было названо проведение информационно-пропагандистской деятельности, в том числе информационных операций (кибератак), направленных на дестабилизацию обстановки в государстве. Также были указаны усиление напряженности между мировыми и региональными державами и снижение эффективности международного права и возможностей международных организаций в обеспечении безопасности.