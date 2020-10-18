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Ученые обнаружили еще один признак жизни на Венере

В атмосфере планеты был выявлена аминокислота глицин. Аминокислоты считаются основными соединениями, ведущими к появлению жизни. В середине сентября ученые обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который является биомаркером
Венера
Венера (Фото: nasa.gov)

Ученые обнаружили в атмосфере Венеры простейшую аминокислоту глицин, что может являться признаком жизни. Об этом сообщается в статье ученых из Миднапурского колледжа и Индийского центра космической физики.

«Его обнаружение в атмосфере Венеры может помочь понять механизмы образования молекул пребиотиков в атмосфере Венеры. Верхние слои атмосферы Венеры могут проходить почти через тот же биологический метод, что и Земля миллиарды лет назад», — полагают авторы исследования.

В статье говорится, что аминокислоты считаются основными соединениями, которые приводят к появлению жизни. Глицин при этом наиболее часто встречается в белках животного происхождения. Он производится организмами естественным путем и играет ключевую роль в создании других важных биологических соединений и белков.

При этом ученые отмечают, что обнаружение глицина — это не гарантированное свидетельство наличия жизни и предупреждают, что на Венере он может производиться другим путем, нежели на Земле.

NASA заявило о подготовке миссии для поиска жизни на Венере
Общество
Фото:NASA / JPL

В середине сентября группа астрономов из Кардиффского университета сообщила об обнаружении газа фосфина в атмосфере Венеры, который является признаком возможной жизни. Для человека этот газ ядовит, но в атмосфере Земли он присутствует как результат антропогенной деятельности. Например, его используют при консервации, а также выделяют анаэробные организмы, в том числе некоторые грибы, водоросли и черви.

В «Роскосмосе», однако, заявили, что достоверные данные о наличии жизни на Венере могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы планеты.

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В РАН одобрили идею «Роскосмоса» привезти пробы грунта с Венеры
Общество
Фото:Markus Gann / www.imago-images.de / ТАСС

В госкорпорации готовят миссию «Венера-Д» по изучению планеты. Ее запуск планируется на 2029 год. «В рамках комплексных исследований планеты среди прочего будут изучены пробы ее грунта и атмосферы, а также исследована природа эволюционных процессов Венеры, перенесшей ранее, как утверждается, климатическую катастрофу, связанную с парниковым эффектом, о котором сегодня так много говорят применительно к Земле», — сообщали в «Роскосмосе».

При этом в НПО имени Лавочкина, входящего в «Роскосмос», заявляли, что могут отправить станцию для изучения Венеры уже в 2027 году.

Автор
Мария Лисицына
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