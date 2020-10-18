Ученые обнаружили еще один признак жизни на Венере

В атмосфере планеты был выявлена аминокислота глицин. Аминокислоты считаются основными соединениями, ведущими к появлению жизни. В середине сентября ученые обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который является биомаркером

Венера (Фото: nasa.gov)

Ученые обнаружили в атмосфере Венеры простейшую аминокислоту глицин, что может являться признаком жизни. Об этом сообщается в статье ученых из Миднапурского колледжа и Индийского центра космической физики.

«Его обнаружение в атмосфере Венеры может помочь понять механизмы образования молекул пребиотиков в атмосфере Венеры. Верхние слои атмосферы Венеры могут проходить почти через тот же биологический метод, что и Земля миллиарды лет назад», — полагают авторы исследования.

В статье говорится, что аминокислоты считаются основными соединениями, которые приводят к появлению жизни. Глицин при этом наиболее часто встречается в белках животного происхождения. Он производится организмами естественным путем и играет ключевую роль в создании других важных биологических соединений и белков.

При этом ученые отмечают, что обнаружение глицина — это не гарантированное свидетельство наличия жизни и предупреждают, что на Венере он может производиться другим путем, нежели на Земле.