Россия не исключила отправку срочной миссии на Венеру для поисков жизни

Россия допускает возможность отправки в 2027 году станции для изучения предполагаемых признаков жизни на Венере. Об этом сообщил представитель НПО имени Лавочкина, входящего в «Роскосмос», на «Днях космической науки» в Институте космических исследований РАН, передает «РИА Новости».

На данный момент российская программа исследования второй по удаленности от Солнца планеты включает три миссии: первая, «Венера-Д», будет запущена в ноябре 2029 года, она предполагает изучение поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры, вторая миссия в июне 2031 года продолжит эти исследования. А третья в июне 2034 года должна доставить на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с этой планеты.

«Сейчас оценивается возможность в 2027 году «быстрой» дополнительной атмосферной целевой экспедиции для исследования источника фосфинов», — говорится в презентации представителя НПО имени Лавочкина.

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