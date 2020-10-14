В РАН одобрили идею «Роскосмоса» привезти пробы грунта с Венеры

Совет РАН по космосу поддерживает инициативу «Роскосмоса» о разработке национальной программы исследования Венеры с 2029 по 2035 годы. Об этом сказано в решении совета РАН по космосу, передает «РИА Новости».

В программу будет включены две-три миссии автоматических аппаратов, задачей которых будет возврат на Землю проб грунта и атмосферы планеты.



«Подтвердить уникальную научную значимость возврата образцов вещества с поверхности и атмосферы Венеры как важнейшей цели на завершающем этапе программы исследования Венеры», — написано в решении РАН.

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