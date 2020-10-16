Врач назвала признаки бессимптомного течения COVID-19

На заболевание коронавирусной инфекцией могут указывать изменения вкуса и потеря обоняния, эти последствия заражения проявляются даже в отсутствии прочей симптоматики, типичной для других вирусных инфекций дыхательных путей. Об этом сообщила врач-биофизик Нелли Соседова, передает Sputnik.

«У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики», — пояснила она.

Специалист уточнила, что опасность может представлять пневмония, которая развивается при COVID-19 и в некоторых случаях так же протекает без внешних признаков. По словам Соседовой, она может сопровождаться только кратковременным повышением температуры, но есть и случаи, когда люди переносят воспаление легких без температуры. «Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком», — предостерегла врач.

Она напомнила, что в таком случае поражения легких поможет выявить компьютерная томография (КТ).