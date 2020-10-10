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Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Фото:Hannah McKay / Getty Images
Фото: Hannah McKay / Getty Images

Еще несколько симптомов могут указывать на то, что человек заразился коронавирусом COVID-19. Об говорится в материалах, переданных британскими учеными в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE), которая, в свою очередь, передает результаты правительству.

По словам ученых, речь идет о болях в мышцах, утомляемости и волдырях на ногах. Специалисты отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.

Несмотря на то, что эти симптомы служат очевидными индикаторами коронавирусного заболевания, они не будут добавлены к определению болезни, которое дает Национальная служба здравоохранения, пишет Daily Mail.

Пока, как отмечает издание, тремя официально признанными симптомами COVID-19 являются температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса.

Материал дополняется.

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 симптомы
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