Ученые предупредили о «мозговом тумане» при «затяжном COVID»

«Мозговой туман», крайнее истощение, выпадение волос и невозможность ощущать вкус или запах — такие симптомы могут проявляться в течение месяцев после выздоровления. Явление назвали «затяжным COVID»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В некоторых случаях люди, переболевшие COVID-19, в течение месяцев продолжают страдать от симптомов болезни после того, как инфекция исчезла из организма и не определяется методами диагностики. К таким выводам пришли специалисты Национального института здравоохранения Великобритании, сообщает Financial Times со ссылкой на их исследование.

Эти проявления врачи описывают как «изнурительные», а само явление специалисты назвали «затяжным COVID». Такие случаи вызывают опасения по поводу долгосрочных последствий пандемии для здоровья, отмечает издание.

Пациенты, переболевшие во время первой волны коронавируса, продолжали страдать от заболеваний головного мозга, легких, сердца, кишечника, печени, кожи и других частей тела. Среди самых тяжелых проявлений — многомесячное состояние «мозгового тумана» и крайнее истощение. Другие последствия более легкие, например, выпадение волос и невозможность ощущать вкус или запах.



Указанные симптомы возникают в одной физиологической системе, затем ослабевают, но появляются в другой системе организма, описали британские исследователи проявления «затяжного COVID».

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С помощью приложения King’s College London's Covid Symptom Study, которым регулярно пользуются 4 млн человек, ученые выяснили, что до 20% процентов случаев инфицирования приводят к осложнениям, длящимся более месяца.