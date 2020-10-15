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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые предупредили о «мозговом тумане» при «затяжном COVID»

«Мозговой туман», крайнее истощение, выпадение волос и невозможность ощущать вкус или запах — такие симптомы могут проявляться в течение месяцев после выздоровления. Явление назвали «затяжным COVID»
Фото:Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В некоторых случаях люди, переболевшие COVID-19, в течение месяцев продолжают страдать от симптомов болезни после того, как инфекция исчезла из организма и не определяется методами диагностики. К таким выводам пришли специалисты Национального института здравоохранения Великобритании, сообщает Financial Times со ссылкой на их исследование.

Эти проявления врачи описывают как «изнурительные», а само явление специалисты назвали «затяжным COVID». Такие случаи вызывают опасения по поводу долгосрочных последствий пандемии для здоровья, отмечает издание.

Пациенты, переболевшие во время первой волны коронавируса, продолжали страдать от заболеваний головного мозга, легких, сердца, кишечника, печени, кожи и других частей тела. Среди самых тяжелых проявлений — многомесячное состояние «мозгового тумана» и крайнее истощение. Другие последствия более легкие, например, выпадение волос и невозможность ощущать вкус или запах.

Указанные симптомы возникают в одной физиологической системе, затем ослабевают, но появляются в другой системе организма, описали британские исследователи проявления «затяжного COVID».

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С помощью приложения King’s College London's Covid Symptom Study, которым регулярно пользуются 4 млн человек, ученые выяснили, что до 20% процентов случаев инфицирования приводят к осложнениям, длящимся более месяца.

Патологоанатомы сообщили о влиянии COVID-19 на органы человека
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Служба общественного здравоохранения Англии сообщала, что около 10% случаев заболевания COVID-19 в легкой форме, когда госпитализация не потребовалась, дали последствия в виде симптомов, которые продолжались более четырех недель.

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«Похоже, что этот коронавирус ведет себя совсем не так, как другие вирусные инфекции, такие как грипп», — считает врач Филип Пирсон.

Ранее о том, что в результате перенесенной коронавирусной инфекции страдают не только легкие, но и сердце, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он предупредил, что переболевшим необходима реабилитация, чтобы вернуться к привычному образу жизни.

Главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала о наблюдениях при вскрытии тел умерших от COVID. В первую очередь, по ее словам, страдают легкие. «Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол», — сказала Гришина.

Часто коронавирусная инфекция приводит к смерти пациента из-за внезапной закупорки легочной артерии: так кровь перестает поступать в легкие, отметила врач. Сотрудники морга также рассказали, что причиной летального исхода часто является полиорганная недостаточность, когда вирус поражает все ткани и органы.

Автор
Владислав Гордеев
коронавирус последствия исследования осложнения
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