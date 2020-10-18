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Власти исключили локдаун и перенос ЕГЭ в российских школах

Переносить сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году из-за коронавируса пока что не планируется, сказал министр просвещения
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ни о каком жестком карантине в системе образования из-за распространения коронавируса речи не идет. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России», — заявил Кравцов.

Российские регионы ведут борьбу с COVID-19, руководствуясь эпидемиологической ситуацией, а также рекомендациями и требованиями органов здравоохранения. И решения по организации в школе учебного процесса должны приниматься властями, исходя из конкретного случая, отметил глава Минпросвещения.

Кравцов добавил, что пока не планируется переносить сроки сдачи Основного и Единого госэкзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) в 2021 году. По его словам, «даже нет такой необходимости обсуждать». В следующем году ОГЭ и ЕГЭ планируется провести в три этапа. Для ЕГЭ это досрочный этап с 22 марта по 16 апреля, основной с 24 мая по 1 июля и дополнительный с 3 по 17 сентября. Для ОГЭ — с 20 апреля по 14 мая, с 21 мая по 1 июля и с 3 по 22 сентября соответственно.

Минпросвещения назвало провокацией данные о переводе школ на удаленку
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Министр напомнил, что примерно 0,31% российских школ на данный момент закрыты на карантин из-за коронавируса, 0,22% — из-за ОРВИ и гриппа. Он назвал ситуацию с распространением вирусов контролируемой.

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16 октября Министерство просвещения исключило перевод российских школ на режим дистанционного обучения. Кравцов отметил, что традиционную систему образования ничто не заменит.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i


В Москве из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 школьников отправили на каникулы до 18 октября. Как заявил мэр Сергей Собянин, после каникул за парты смогут вернуться только ученики первого—пятого классов. Дети, обучающиеся в 6–11 классах, перейдут на дистанционное обучение до 1 ноября.

Автор
Елена Чернышова
Минпросвещения школы коронавирус
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