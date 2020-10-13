Минпросвещения назвало провокацией данные о переводе школ на удаленку

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Министерство просвещения не планирует переводить школьников на постоянное дистанционное обучение. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство подчеркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению, а подобные сообщения — лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности», — заявили в министерстве.

Там пояснили, что в СМИ и соцсетях, в том числе в родительских чатах, постоянно «распространяются недостоверные сведения и слухи о работе образовательных организаций, не имеющие ничего общего с реальными мерами и развитием системы образования». В частности, пользователи репостят сообщения о голосовании, посвященном переходу на дистанционное обучение на постоянной основе, сообщает ведомство.



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