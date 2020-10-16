Минпросвещения отчиталось об увеличении количества школ на карантине

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За прошедшие сутки из-за коронавируса на карантин в России закрыли еще десять школ, следует из данных в Telegram-канале «Большая перемена РФ», который ведет пресс-служба Минпросвещения.

Накануне ведомство сообщало, что закрытыми на карантин в России остаются 115 школ в 41 регионе. По данным на 16 октября, обучение не проводят в 125 учебных заведениях, что составляет 0,31% от общего количества школ по стране.

По данным Минпросвещения, доля классов, закрытых на карантин, составляет 0,91% от их общего числа по России.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что власти не планируют переводить школьников на постоянное дистанционное обучение. В Минпросвещения данные об этом назвали «провокационной попыткой», направленной на то, чтобы привести к социальной напряженности.