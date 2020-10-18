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Пандемия коронавируса ,  
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В России снова выявили более 15 тыс. новых заболевших COVID-19

С начала эпидемии заразились почти 1,4 млн человек. Лидируют по-прежнему Москва, Петербург и Подмосковье, а также Нижегородская и Ростовская области
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За последние сутки в России было выявлено 15 099 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее число заболевших в стране к утру 18 октября достигло 1,399 млн человек. Воскресенье стало вторым днем с начала эпидемии коронавируса, когда в России регистрируется прирост более чем в 15 тыс. — первым была пятница, 16 октября. 17 октября суточный прирост заболевших составил 14,9 тыс.

Лидерами по числу заражений стали следующие регионы:

  • Москва (4610);
  • Санкт-Петербург (674);
  • Подмосковье (460);
  • Нижегородская область (289);
  • Ростовская область (288).

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 октября
Общество

По данным властей, умерли за сутки 185 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 унес жизни 24 187 человек. Выписались из больницы почти 5,4 тыс. пациентов.

Главный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Рахим Хаитов заявил, что главным источником распространения заболевания являются граждане, вернувшиеся из отпусков, — их насчитывается около 90% ото всех новых заразившихся. Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попопа отметила, что больше всего заболевших среди офисных работников.

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В России за сутки от коронавируса умерли 185 человек
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Власти неоднократно заявляли, что постараются избежать глобального локдауна в России, для этого жителям необходимо соблюдать меры санитарной безопасности. Однако в отдельных регионах ввели дополнительные ограничения. Например, в Кургане запретили несовершеннолетним находиться без взрослых в общественных местах — на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном транспорте, кафе, торговых центрах.

Правительство Тульской области ограничило массовые мероприятия в регионе максимумом в 20 человек. Новый запрет не распространяется на кинотеатры, театры, музеи и выставки, цирки.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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