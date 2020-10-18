В России снова выявили более 15 тыс. новых заболевших COVID-19

С начала эпидемии заразились почти 1,4 млн человек. Лидируют по-прежнему Москва, Петербург и Подмосковье, а также Нижегородская и Ростовская области

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За последние сутки в России было выявлено 15 099 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее число заболевших в стране к утру 18 октября достигло 1,399 млн человек. Воскресенье стало вторым днем с начала эпидемии коронавируса, когда в России регистрируется прирост более чем в 15 тыс. — первым была пятница, 16 октября. 17 октября суточный прирост заболевших составил 14,9 тыс.

Лидерами по числу заражений стали следующие регионы: