В России снова выявили более 15 тыс. новых заболевших COVID-19
За последние сутки в России было выявлено 15 099 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
Общее число заболевших в стране к утру 18 октября достигло 1,399 млн человек. Воскресенье стало вторым днем с начала эпидемии коронавируса, когда в России регистрируется прирост более чем в 15 тыс. — первым была пятница, 16 октября. 17 октября суточный прирост заболевших составил 14,9 тыс.
Лидерами по числу заражений стали следующие регионы:
- Москва (4610);
- Санкт-Петербург (674);
- Подмосковье (460);
- Нижегородская область (289);
- Ростовская область (288).