В Минздраве назвали основной источник коронавируса в России

Наибольшее число зараженных коронавирусом составляют вернувшиеся из отпусков. Об этом заявил главный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Рахим Хаитов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«90% заболевших сейчас - это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию», — сказал Хаитов.

Это число он объяснил скоплением людей на пляжах и в ресторанах.

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