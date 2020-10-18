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Курганским детям запретили находиться в общественных местах без взрослых

В Курганской области вступило в силу постановление губернатора, согласно которому детям нельзя находиться в общественных местах без взрослых. Это следует из документа, опубликованного на сайте правительства региона.

Мера касается всех несовершеннолетних, не достигших восемнадцатилетнего возраста. Им запрещено находится без сопровождения взрослых на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном транспорте, кафе, торговых центрах и других местах.

Запрет будет действовать с 18 октября по 8 ноября включительно.

Отмечается, что эта мера направлена на предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

В апреле президент России Владимир Путин предоставил главам субъектов федерации дополнительные полномочия. Таким образом губернаторы смогли самостоятельно решать, в каком объеме вводить ограничительные и профилактические меры, исходя из ситуации в регионе.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала эпидемии выявили 1 384 235 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекцию диагностировали у 14 922 человек. В Курганской области за все время заболели 4 775 человек (72 за сутки).

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