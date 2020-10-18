Курганским детям запретили находиться в общественных местах без взрослых

В Курганской области вступило в силу постановление губернатора, согласно которому детям нельзя находиться в общественных местах без взрослых. Это следует из документа, опубликованного на сайте правительства региона.

Мера касается всех несовершеннолетних, не достигших восемнадцатилетнего возраста. Им запрещено находится без сопровождения взрослых на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном транспорте, кафе, торговых центрах и других местах.

Запрет будет действовать с 18 октября по 8 ноября включительно.

Отмечается, что эта мера направлена на предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.