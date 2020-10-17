В Тульской области до конца года запретили массовые мероприятия

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Тульской области ввели новые ограничения до 31 декабря 2020 года. Теперь жителям региона нельзя проводить массовые мероприятия с участием более 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Запрет не распространяется на показы кинофильмов, концертную и выставочную деятельность, театральные постановки, цирковые представления, экскурсии в музеях», — уточняется в сообщении.

Кроме того, для посещения будут закрыты все бильярдные, боулинги, ночные и караоке-клубы с полуночи до 7:00. Также в это время не будут работать залы ресторанов и кафе.

По данным оперативного штаба, со 2 октября в Тульской области зафиксировано увеличение суточного прироста заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в регионе COVID-19 заразились 75 человек. Всего за время пандемии коронавирус в Тульской области диагностировали у более чем 11 тыс. человек.