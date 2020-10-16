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Курс доллара на 17 октября USD ЦБ: 77,96 (+0,02)

Курс евро на 17 октября EUR ЦБ: 91,3 (-0,15)

Азербайджан запретил Милонову въезд из-за визита в Нагорный Карабах

«Сделай сам»: как желание сэкономить превратилось в главный тренд года

Попова назвала самую уязвимую перед COVID-19 группу работающих россиян

Калужский минздрав назвал фейком сообщения об увезенном оборудовании

СМИ назвали напавшего с ножом на учителя в Париже уроженцем Москвы

Полиция начала проверку видео с ударившим пассажира водителем в Москве

СК завел дело после смерти мальчика в фитнес-клубе в Москве

Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха

Бывшая богатейшая женщина написала стих о Петербурге и мраморных облаках

Черчесов рассказал о причинах вызова 37-летнего Жиркова в сборную России

«Дочка» «Газпрома» заявила о недоплате Белоруссии по газу

Эрдоган на встрече с Зеленским заявил о непризнании Крыма российским

Теннисист Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Как работают деньги: об инвестициях и управлении частным капиталом