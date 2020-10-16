Пандемия коронавируса , 16 окт, 22:55
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Попова назвала самую уязвимую перед COVID-19 группу работающих россиян
Большая часть случаев инфицирования COVID-19 среди работающего населения в России сегодня приходится на офисных сотрудников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу.
Она подчеркнула, что необходимо соблюдать правила профилактики распространения вируса.
«Неукоснительное их соблюдение абсолютно точно даст снижение сегодняшнего уровня [заражения коронавирусом] в течение ближайших двух недель», — считает глава. Роспотребналзора.
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