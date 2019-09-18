Кремль не увидел снижения доверия к суду из-за приговора Павлу Устинову

Кремль не увидел снижения доверия к суду из-за приговора Павлу Устинову

В Кремле не зафиксировали снижения доверия общества к судебной и следственной системам после обвинительного приговора актеру Павлу Устинову. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я бы не стал делать какие-либо обобщающие выводы в отношении к судебной системе, я считаю это невозможным», — подчеркнул он.

Песков ранее говорил, что в Кремле «приняли к сведению» общественный резонанс из-за приговора Устинову, и предлагал дождаться апелляции, которая является «единственным основанием для законных действий».

Тверской районный суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии за применение силы в отношении представителя власти.