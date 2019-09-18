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Глава Верховного суда предложил дождаться апелляции по делу Устинова

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев прокомментировал «Ведомостям» приговор актеру Павлу Устинову, который получил 3,5 года колонии по статье о применении насилия к представителю власти.

«Конституция говорит, что только суд осуществляет правосудие, но давайте дождемся апелляции», — заявил он газете.

Следствие считает, что в день несогласованной акции протеста 3 августа сотрудник ОМОНа получил вывих плеча при задержании Устинова. Актер не признал вину, а его защита настаивает, что Устинов в акции не участвовал и был задержан по ошибке. Адвокаты просили приобщить к делу видеозаписи с места событий, на которых видно, что их подзащитный не оказывал сопротивления росгвардейцам и не выкрикивал лозунги, однако суд это делать отказался.

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Защита намерена обжаловать приговор. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообещала изучить материалы по этому делу.

В защиту Устинова выступили многие актеры, режиссеры, журналисты и политики. Решение Тверского суда они назвали несправедливым и призвали пересмотреть или отменить приговор.

Теги: Верховный суд, Вячеслав Лебедев, приговор
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