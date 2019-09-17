Россия потребовала от КНДР принять меры после нападения браконьеров

Российский МИД потребовал от временного поверенного в делах КНДР Чин Чжон Хёпа сообщить в Пхеньян о произошедшем в Японском море столкновении между российскими пограничниками и браконьерами из КНДР и принять «срочные и исчерпывающие» меры, чтобы не допустить повторения ситуации в будущем. Об этом говорится в сообщении МИД.

«Чин Чжон Хёп обещал незамедлительно доложить в Пхеньян», — сообщает МИД.

Инцидент, из-за которого временный поверенный был вызван в МИД, произошел 17 сентября. Российские пограничники обнаружили северокорейских браконьеров, которые вели промысел в исключительной экономической зоне России в Японском море. При задержании браконьеров три российских пограничника получили ранения.

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