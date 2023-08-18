Глава Дагестана счел износ энергосетей в регионе «немыслимым»

Меликов назвал износ энергосетей в Дагестане «немыслимым», а работу оператора — «недостаточной», в том числе из-за недостатка финансирования. В докладе Путину он отметил, что эти вопросы выходят за рамки полномочий властей региона

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Износ энергосетей в Дагестане «действительно немыслимый», а работа оператора на сегодняшний день недостаточная, в том числе из-за отсутствия финансирования, заявил глава региона Сергей Меликов.

«Честно доложил Президенту страны о другой нашей общей беде — состоянии энергетического комплекса, плачевное состояние которого во всей наглядности показал этот жаркий август. Износ наших сетей действительно немыслимый, а сегодняшняя работа ответственной компании недостаточная, в том числе в связи с отсутствием необходимых средств», — написал Меликов в телеграм-канале.

Он отметил, что эти вопросы выходят за рамки полномочий региональных властей и требуют решений федеральных органов. «На мой взгляд, необходимо провести оценку по факту нынешних отключений и принять экстренные меры. Надеюсь, что такое поручение будет дано», — добавил глава Дагестана.

Он призвал жителей региона не устраивать акции протеста из-за проблем с энергоснабжением, перекрывая трассы, поскольку это только усугубит ситуацию, «прибавив социальную нестабильность».

В Дагестане происходят веерные отключения энергоснабжения в связи с жаркой погодой. Жители региона выходят на протесты. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил направить в Дагестан комиссию сотрудников ведомства, вместе с Минэнерго, Ростехнадзором и ПАО «Россети» они будут разбираться в причинах массовых отключений электроэнергии.

В Минэнерго поясняли, что экстремально высокая температура привела к росту потребления в Дагестанской энергосистеме и к снижению допустимой нагрузки трансформаторного оборудования, для ликвидации которой потребовалось отключение потребителей в объеме до 50 МВт.

Меликов говорил, что такие проблемы наблюдаются в регионе уже 30 лет, и называл модернизацию сетей первой необходимостью и обоснованным запросом общества.

В «Россетях» в свою очередь заявляли, что более 78% оборудования электросетей в Дагестане выработало нормативный срок, однако источники финансирования ремонтных работ определены не до конца. Одной из главных причин перебоев с энергоснабжением энергокомпания называла дефицит средств на ремонты и модернизацию инфраструктуры. Он возник в том числе из-за тарифных ограничений, низкой платежной дисциплины и массовых незаконных подключений к сетям, считают в компании.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) из-за «длительных» и «систематических» отключений электроэнергии в жилых домах в Дагестане. По мнению следствия, своими действиями должностные лица ПАО «Россети Северный Кавказ» и филиала Дагэнерго «существенно» нарушили права и законные интересы граждан и предприятий, которые потребляют электроэнергию, полагают в СК. По ч. 1 ст. 293 УК им может грозить арест сроком до трех месяцев.