Прокуроры связали отключения света в Дагестане с хаотичной застройкой

Жители Дагестана испытывают проблемы со снабжением водой и электричеством в условиях аномальной жары. Прокуратура заявила, что ситуация обусловлена хаотичной застройкой, слабой мощностью энергообъектов и незаконными подключениями

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Генпрокурор Игорь Краснов поручил направить в Дагестан комиссию сотрудников ведомства, вместе с Минэнерго, Ростехнадзором и ПАО «Россети» они будут разбираться в причинах массовых отключений электроэнергии.

Как отмечает прокуратура, жители нескольких городов и районов Дагестана оказались в критическом положении; в республике, где с начала августа установилась аномально жаркая погода, зафиксированы многочисленные аварии на подстанциях, возникли перебои в снабжении жителей электричеством и питьевой водой. Краснов поручил «оперативно принять меры по восстановлению прав граждан и недопущению подобного впредь».

В ведомстве заявили, что «складывающаяся ситуация обусловлена прежде всего хаотичной многоэтажной застройкой, нерассчитанной мощностью энергообъектов и незаконными подключениями к электросетям».

Низкое качество энергоснабжения в Дагестане признал и глава республики Сергей Меликов, назвав модернизацию сетей первой необходимостью и обоснованным запросом общества. Такие проблемы наблюдаются в регионе 30 лет, обещать решить их «уже завтра» нельзя, но местные власти рассчитывают, что достичь этого удастся в ближайшие годы, сказал он.

Меликов также отметил, что веерные отключения и аварии происходят из-за жары (МЧС ранее предупреждало о температуре до 43 градусов в некоторых районах), но подчеркнул, что, «какими бы объективными ни были причины, людям от этого не легче». Вместе с тем он призвал жителей региона не перекрывать улицы и пообещал пресекать протесты.

Энергетики 8 августа предупредили о веерных отключениях, «чтобы избежать технологических нарушений и продолжительных перерывов в подаче электроэнергии». Вечером 9 августа улицу Магомеда Гаджиева в Махачкале перекрыли протестующие и потребовали, чтобы к ним вышли ответственные лица. По словам демонстрантов, света не было уже три дня. Позднее к ним вышли региональный министр энергетики Марат Шихалиев и представители махачкалинской мэрии.