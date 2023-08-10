Глава Дагестана объяснил перебои со светом и пообещал пресекать протесты

Жители Дагестана страдают от низкого качества электроснабжения, и модернизация сетей — обоснованный запрос общества, заявил Меликов. Он призвал протестующих не перекрывать улицы, так как «такие формы диалога добавят проблем»

Виды Дагестана (Фото: Николай Михальченко / ТАСС)

Перебои с электроснабжением в Дагестане происходят из-за установившейся в регионе жаркой погоды, написал в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меликов. Управление МЧС по Дагестану ранее предупредило, что 9–10 августа температура в некоторых районах республики может достигать 43 градусов.

Такая ситуация происходит каждое лето, и сети «этого испытания пока не выдерживают», заявил он. «Череда жарких дней снова привела к веерным отключениям и авариям. Много дагестанских семей остались без света, и какими бы объективными ни были причины, людям от этого не легче», — пишет Меликов.

Он обратился к жителям Махачкалы, которые вечером 9 августа перекрыли улицу Магомеда Гаджиева из-за перебоев с электричеством. Глава Дагестана заявил, что это нарушение закона и «такие «формы диалога» только добавят нам проблем, давая почву нашим недоброжелателям сыграть на проблемах людей в своих нечестных целях». В дальнейшем подобные протесты будут пресекать, предупредил он.

Глава Дагестана сообщил, что накануне обратился к главе «Россетей» Андрею Рюмину и сказал ему о необходимости ускорить модернизацию сетей и аварийно-восстановительных работ: «Людям необходимо видеть зримые результаты как можно скорее, это оправданный и обоснованный запрос общества».

Меликов в то же время призвал «посмотреть правде в глаза», отметив, что люди в республике 30 лет страдают от низкого качества электроснабжения и обещать решить их «уже завтра» нельзя. «Но в ближайшие несколько лет мы эту проблему решим» — заявил он, добавив, что в Дагестане «реализуются программы повышения надежности электросетей республики».

Жаркая погода установилась в Дагестане с начала недели, энергетики ввели временные отключения света, чтобы «избежать технологических нарушений и продолжительных перерывов в подаче электроэнергии».

Как передавал РГВК «Дагестан», в Махачкале без электричества остались десятки домов. Протестующие, которые накануне вечером вышли на улицу, перекрыли движение, использовав для этого деревянные поддоны. Одна из участниц заявила, что света нет уже три дня. Полиция начала убирать перегородки и призывать людей разойтись. Позднее к протестующим вышли министр энергетики и тарифов Марат Шихалиев, представители мэрии и руководство ПАО «Россети-Северный Кавказ — Дагэнерго».