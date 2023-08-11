«Россети» объяснили вопросом финансирования перебои со светом в Дагестане

В Дагестане происходят перебои со светом из-за жары, жители выходят на протесты. В «Россетях» пояснили, что более 78% оборудования отработало нормативный срок, но источники финансирования ремонта не определены до конца

Более 78% оборудования электросетей в Дагестане выработало нормативный срок, при этом источники финансирования ремонтных работ полностью не определены, заявили в «Россетях», передает «РИА Новости».

Среди основных причин проблем с энергоснабжением называется многолетний дефицит средств на ремонты и модернизацию инфраструктуры из-за тарифных ограничений, низкой платежной дисциплины и массовых незаконных подключений к сетям.

Для изменения ситуации разработана и согласована с Минэнерго программа повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана с учетом Махачкалы на общую сумму 11,8 млрд руб. «Региональный тариф не покрывает все необходимые мероприятия. Федеральным бюджетом в 2022-2023 годах из этой суммы предусмотрено 1,99 миллиарда рублей. Источники финансирования на оставшуюся сумму не определены», — подчеркивают «Россети».

Компания отметила, что в рамках ремонтных программ выделила 1,9 млрд руб. на устранение самых "слабых мест". «Кроме того, благодаря замене 18 силовых трансформаторов сняты ограничения по отдельным центрам питания, а в осенне-зимний период 2022-2023 годов на участках с выполненными ремонтными работами отключения отсутствовали», — рассказали в компании, добавив, что этих мер недостаточно.

В Дагестане происходят веерные отключения энергоснабжения в связи с жаркой погодой. Жители региона выходят на протесты. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил направить в Дагестан комиссию сотрудников ведомства, вместе с Минэнерго, Ростехнадзором и ПАО «Россети» они будут разбираться в причинах массовых отключений электроэнергии.

В Минэнерго поясняли, что экстремально высокая температура привела к росту потребления в Дагестанской энергосистеме и к снижению допустимой нагрузки трансформаторного оборудования, для ликвидации которой потребовалось отключение потребителей в объеме до 50 МВт.

Глава республики Сергей Меликов признал низкое качество энергоснабжения, назвав модернизацию сетей первой необходимостью и обоснованным запросом общества. Такие проблемы наблюдаются в регионе 30 лет, обещать решить их «уже завтра» нельзя, но местные власти рассчитывают, что достичь этого удастся в ближайшие годы, сказал он.