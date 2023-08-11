branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 107,16 (+0,27) Инвестиции, 10 авг, 17:44 Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 97,28 (-0,12) Инвестиции, 10 авг, 17:44
Антонов назвал цинизмом заявления США о кассетных боеприпасах для Украины Политика, 06:16
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
«Россети» объяснили вопросом финансирования перебои со светом в Дагестане Общество, 06:09
Вучич исключил победу Запада над Россией на поле боя Политика, 05:56
Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ в ДНР Политика, 05:34
Северный флот начал учения в Арктике Политика, 05:22
Трамп призвал судить его после выборов президента США в 2024 году Политика, 04:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Средняя скорость и новая разметка: что придумали для водителей в августе Авто, 04:40
Кинофестивалю в Выборге вернули название «Окно в Европу» Общество, 04:38
На Гавайях погибли 53 человека из-за природных пожаров Общество, 04:21
«РИА Новости» узнало о взятии штурмом важного пункта ВСУ у Марьинки Политика, 03:52
В Перми прекратили дело о дискредитации армии против 82-летнего писателя Политика, 03:22
США обменяет заключенных в Иране на $6 млрд Политика, 03:18
Приложение «Авито» исчезло из Google Play Общество, 02:36
Общество ,  
0 

«Россети» объяснили вопросом финансирования перебои со светом в Дагестане

«Россети» объяснили вопросом финансирования ремонта перебои со светом в Дагестане
В Дагестане происходят перебои со светом из-за жары, жители выходят на протесты. В «Россетях» пояснили, что более 78% оборудования отработало нормативный срок, но источники финансирования ремонта не определены до конца

Более 78% оборудования электросетей в Дагестане выработало нормативный срок, при этом источники финансирования ремонтных работ полностью не определены, заявили в «Россетях», передает «РИА Новости».

Среди основных причин проблем с энергоснабжением называется многолетний дефицит средств на ремонты и модернизацию инфраструктуры из-за тарифных ограничений, низкой платежной дисциплины и массовых незаконных подключений к сетям.

Для изменения ситуации разработана и согласована с Минэнерго программа повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана с учетом Махачкалы на общую сумму 11,8 млрд руб. «Региональный тариф не покрывает все необходимые мероприятия. Федеральным бюджетом в 2022-2023 годах из этой суммы предусмотрено 1,99 миллиарда рублей. Источники финансирования на оставшуюся сумму не определены», — подчеркивают «Россети».

Компания отметила, что в рамках ремонтных программ выделила 1,9 млрд руб. на устранение самых "слабых мест". «Кроме того, благодаря замене 18 силовых трансформаторов сняты ограничения по отдельным центрам питания, а в осенне-зимний период 2022-2023 годов на участках с выполненными ремонтными работами отключения отсутствовали», — рассказали в компании, добавив, что этих мер недостаточно.

В Дагестане происходят веерные отключения энергоснабжения в связи с жаркой погодой. Жители региона выходят на протесты. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил направить в Дагестан комиссию сотрудников ведомства, вместе с Минэнерго, Ростехнадзором и ПАО «Россети» они будут разбираться в причинах массовых отключений электроэнергии.

В Минэнерго поясняли, что экстремально высокая температура привела к росту потребления в Дагестанской энергосистеме и к снижению допустимой нагрузки трансформаторного оборудования, для ликвидации которой потребовалось отключение потребителей в объеме до 50 МВт.

Глава республики Сергей Меликов признал низкое качество энергоснабжения, назвав модернизацию сетей первой необходимостью и обоснованным запросом общества. Такие проблемы наблюдаются в регионе 30 лет, обещать решить их «уже завтра» нельзя, но местные власти рассчитывают, что достичь этого удастся в ближайшие годы, сказал он.

Читайте на РБК Pro
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
Разгон зарплат и перекупка кадров: что надо знать о рынке труда-2023
Как выходца из СССР заставили заплатить $4,7 млрд за махинации в США
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дагестан электроснабжение «Россети» финансирование ремонт
Материалы по теме
Глава Дагестана пообещал наказать санитарок, издевавшихся над пациентами
Общество
Глава Дагестана объяснил перебои со светом и пообещал пресекать протесты
Общество
Прокуроры связали отключения света в Дагестане с хаотичной застройкой
Общество