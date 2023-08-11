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СК завел уголовное дело из-за отключений электроэнергии в Дагестане

СК завел уголовное дело о халатности из-за отключений электроэнергии в Дагестане
Фото: Муса Салгереев / ТАСС
Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) из-за «длительных» и «систематических» отключений электроэнергии в жилых домах в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Следствие полагает, что с 1 июля в жилых домах и кварталах в некоторых городах и районах республики систематически прекращалась подача электроэнергии на длительный срок.

Это происходило из-за «ненадлежащего исполнения своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе должностными лицами ПАО «Россети Северный Кавказ» и филиала Дагэнерго, на которых законодательством возложены обязанности по обеспечению надежного и бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей», сказано в сообщении.

Своими действиями должностные лица ПАО «Россети Северный Кавказ» и филиала Дагэнерго «существенно» нарушили права и законные интересы граждан и предприятий, которые потребляют электроэнергию, полагают в СК. По ч. 1 ст. 293 УК им может грозить арест сроком до трех месяцев.

В Дагестане происходят веерные отключения энергоснабжения на фоне жаркой погоды. Из-за этого жители региона выходят на протесты. Жара привела к росту потребления в Дагестанской энергосистеме и снижению допустимой нагрузки трансформаторного оборудования, поясняли в Минэнерго. Для ликвидации этих последствий потребовалось отключить энергоснабжение части потребителей, утверждали в ведомстве.

Глава республики Сергей Меликов признал низкое качество энергоснабжения, назвав модернизацию сетей первой необходимостью и обоснованным запросом общества. Такие проблемы наблюдаются в регионе 30 лет, обещать решить их «уже завтра» нельзя, отмечал он. Однако местные власти рассчитывают, что достичь этой цели удастся в ближайшие годы, заявлял глава Дагестана.

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В «Россетях» в свою очередь заявляли, что более 78% оборудования электросетей в Дагестане выработало нормативный срок, однако источники финансирования ремонтных работ определены не до конца. Одной из главных причин перебоев с энергоснабжением энергокомпания называла дефицит средств на ремонты и модернизацию инфраструктуры. Он возник в том числе из-за тарифных ограничений, низкой платежной дисциплины и массовых незаконных подключений к сетям, считают в компании.

Генпрокурор Игорь Краснов распорядился отправить в Дагестан комиссию сотрудников Генеральной прокуратуры вместе с представителями Минэнерго, Ростехнадзора и ПАО «Россети». Глава ведомства поручил членам комиссии разобраться в причинах массовых отключений электроэнергии.

Теги
уголовное дело халатность Дагестан отключение электричества
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