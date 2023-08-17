«Россети» опровергли версию о взрыве в Махачкале из-за перебоев со светом

«Россети» исключили, что перебои со светом привели к взрыву в Махачкале

Пожару и взрыву предшествовала утечка газа в машине, который воспламенился после включения ранее пропавшего на два часа света, рассказал один из источников РБК в полиции. «Россети» заявили, что все работало штатно

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 г. (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Энергообъекты «Дагэнерго» во время взрыва в Махачкале, который унес жизни 35 человек, работали в штатном режиме, и специалисты опровергают предположение о том, что к произошедшему привело временное прекращение электроснабжения, сообщили РБК в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

Источник РБК в районном отделении полиции в Дагестане сообщил, что, по основной версии, возгорание началось при обслуживании машины в автосервисе. Там отключился свет, и в течение двух часов, пока его не было, из автомобиля происходила утечка газа, сказал собеседник РБК. Когда электричество дали, газовоздушная смесь воспламенилась, пожар по боксам автосервиса дошел до магазина с удобрениями, где в том числе была селитра, и произошел взрыв.

Источник РБК в управлении МВД по Дагестану подтвердил, что пожар начался «при замене моторного масла» автомобиля, после чего взорвалось газобаллонное оборудование машины.

«Энергетики опровергают предположение, что инцидент произошел из-за перерыва электроснабжения», — заявили в «Россетях».

При этом там сообщили, что в результате возгорания и взрыва оказались повреждены две линии электропередачи. Снабжение было оперативно восстановлено, сейчас оборудование работает в штатном режиме, добавили в компании.

Взрыв на окраине Махачкалы произошел 14 августа, В результате погибли 35 человек, более 100 — пострадали, также оказались повреждены 400 строений. Местные жители рассказали РБК, что взрывная волна была настолько сильной, что машины, стоящие у автосервиса, отбросило на несколько метров.

СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц; максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы).

Обвинение предъявлено Эльдару Насрулаеву, ему пересдавали территории, где были склады и автосервис, в котором начался пожар. Именно у него был магазин удобрений, где хранилась селитра. По одной из версий СК, взрыв произошел из-за «нарушения хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками».

Насрулаева доставили в Москву, 17 августа Бассманный суд Москвы арестовал его до 14 октября.