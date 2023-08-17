branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 102,18 (-3,48) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 93,75 (-2,96) Инвестиции, 17:46
Путин потребовал от общественного транспорта «не ветшать,  а молодеть» Общество, 20:48
Экс-партнер Шумахера потребовал у F1 признать его законным чемпионом-2008 Спорт, 20:25
«Россети» исключили, что перебои со светом привели к взрыву в Махачкале Общество, 20:23
Лукашенко выступил за переговоры по Украине без предварительных условий Политика, 20:22
Лукашенко заявил, что цели спецоперации уже выполнены Политика, 20:00
Страны Балтии рассмотрят план полного закрытия границы с Белоруссией Политика, 19:57
Лукашенко вспомнил слова Путина «прикрой меня» перед 24 февраля Политика, 19:45
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
Российский рекордсмен-экстремал уронил на себя бревно весом 110 кг Спорт, 19:44
РКН увидел рост утечек персональных данных после блокировки соцсетей Технологии и медиа, 19:43
Доходность мирового рынка облигаций выросла до максимума с 2008 года Инвестиции, 19:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:35
Почему повышается спрос на ИТ-услуги, в чем их специфика и точки роста РБК и Softline, 19:22
Украина внесла владельца AliExpress в список «спонсоров войны» Бизнес, 19:16
Общество ,  
0 

«Россети» исключили, что перебои со светом привели к взрыву в Махачкале

«Россети» опровергли версию о взрыве в Махачкале из-за перебоев со светом
Пожару и взрыву предшествовала утечка газа в машине, который воспламенился после включения ранее пропавшего на два часа света, рассказал один из источников РБК в полиции. «Россети» заявили, что все работало штатно
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 г.
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 г. (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Энергообъекты «Дагэнерго» во время взрыва в Махачкале, который унес жизни 35 человек, работали в штатном режиме, и специалисты опровергают предположение о том, что к произошедшему привело временное прекращение электроснабжения, сообщили РБК в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

Источник РБК в районном отделении полиции в Дагестане сообщил, что, по основной версии, возгорание началось при обслуживании машины в автосервисе. Там отключился свет, и в течение двух часов, пока его не было, из автомобиля происходила утечка газа, сказал собеседник РБК. Когда электричество дали, газовоздушная смесь воспламенилась, пожар по боксам автосервиса дошел до магазина с удобрениями, где в том числе была селитра, и произошел взрыв.

Источник РБК в управлении МВД по Дагестану подтвердил, что пожар начался «при замене моторного масла» автомобиля, после чего взорвалось газобаллонное оборудование машины.

«Энергетики опровергают предположение, что инцидент произошел из-за перерыва электроснабжения», — заявили в «Россетях».

При этом там сообщили, что в результате возгорания и взрыва оказались повреждены две линии электропередачи. Снабжение было оперативно восстановлено, сейчас оборудование работает в штатном режиме, добавили в компании.

Взрыв на окраине Махачкалы произошел 14 августа, В результате погибли 35 человек, более 100 — пострадали, также оказались повреждены 400 строений. Местные жители рассказали РБК, что взрывная волна была настолько сильной, что машины, стоящие у автосервиса, отбросило на несколько метров.

Читайте на РБК Pro
Как погасить недоимку по налогам, чтобы уголовное дело закрыли
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Харассмент: каким бывает и какова роль руководителя в борьбе с ним

СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц; максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы).

Обвинение предъявлено Эльдару Насрулаеву, ему пересдавали территории, где были склады и автосервис, в котором начался пожар. Именно у него был магазин удобрений, где хранилась селитра. По одной из версий СК, взрыв произошел из-за «нарушения хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками».

Насрулаева доставили в Москву, 17 августа Бассманный суд Москвы арестовал его до 14 октября.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Махачкала Дагестан взрыв Пожар «Россети»
Материалы по теме
Разбор завалов после взрыва в Махачкале. Видео
Общество
Как спасатели не допускают новый пожар на месте взрыва в Махачкале
Общество
Более 400 строений повредило взрывом в Махачкале
Общество