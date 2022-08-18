«Роскосмос» показал спутниковый снимок пожаров в Рязанской области

В Рязанской области возникли лесные пожары на площади 185 га, смог и дым достиг Москвы. Синоптики предупредили, что они продержатся на юге и юго-западе города несколько дней. Россельхоз обвинил рязанские власти в сокрытии данных

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Рязанской области, огонь в регионе распространился на площади 185 га. Загорелись земли лесного фонда (35 га), земли обороны и безопасности (45 га), земли заповедников (три пожара, 105 га). По предварительным данным, причиной пожаров стал антропогенный фактор.

Возгорания вызвали смог в Москве и запах гари, москвичи будут ощущать его в ближайшие дни на юге и юго-востоке города, предупредили опрошенные РБК синоптики. При этом ночью ситуация ухудшится из-за ослабления ветра, достаточно высокая концентрация этих веществ снова «охватит Москву», спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Московский мэр Сергей Собянин направил на помощь в тушении огня в Рязанскую область пять вертолетов и группировку пожарных. Роспотребнадзор посоветовал москвичам надевать при нахождении на улице защитные маски, сократить время занятий спортом на улице и пить большой объем жидкости.

В Рослесхозе считают, что рязанские власти скрыли действительный масштаб распространения огня, что не позволило вовремя нарастить группировку для тушения возгораний. Жара в Рязанской области будет стоять еще две недели, отметили в ведомстве, призвав соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.