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Синоптики рассказали, куда пойдет запах гари от рязанских пожаров

В течение дня запах гари в Москве рассеется, но ночью, как ветер стихнет, он дойдет до северо-запада Подмосковья. Наиболее же высокая концентрация будет на юге и юго-востоке в Серпуховском районе и Коломне, говорят синоптики
Фото: HunterAMG / ТАСС
Фото: HunterAMG / ТАСС

В ближайшие дни запах гари от пожаров в Рязанской области будет в основном ощущаться на юге и юго-востоке Москвы и области, а ночью, когда ветер ослабнет, выйдет на Зеленоград и Клин, сообщили опрошенные РБК синоптики.

Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пока смог зарегистрировали не только в Москве, но и в Подмосковье, в том числе в Кашире на юге.

«Что касательно распространения всего этого, сейчас в течение дня ветерок будет усиливаться и это все немного подрассеется в Москве. А что касается столичного региона, то ситуация довольно сложная будет на юге и юго-востоке — это Серпуховский район, это район Коломны, вот здесь самая высокая концентрация», — сказал синоптик.

С наступлением ночи ситуация, по его словам, будет ухудшаться. «Ветер будет ослабевать, достаточно высокая концентрация этих веществ охватит снова Москву, но самое сильное, что я вижу с Рязани, — это Серпухов, Ступино, дышать будет тяжело жителям юга и юго-востока Подмосковья. Ночью на Зеленоград выйдет, Клин», — прогнозирует Тишковец.

Запах гари от рязанских пожаров дошел до северных районов Москвы
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Днем запах гари опять «чуть подразгонит, а в ночь на субботу снова уже мощный шлейф выходит на все южное Подмосковье», продолжил он. «Поэтому двое суток мы будем находиться в зоне риска. Если не потушат, то как-то так», — заключил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что воздушные массы будут перемещаться в Москву и Московскую область с востока и юго-востока по крайней мере до середины следующей недели.

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«В основном запах будет ощущаться на юго-востоке Московской области. Завтра будет некое ослабление жары, температура плюс 25–27, а не 30 градусов. Такая температура будет и в пятницу, и субботу, и воскресенье, но направление ветра будет тем же самым. Облачность и существенных осадков не ожидается. <...> Конечно, это прежде всего юго-восток и юг Московской области, если четко на восток, то в Тульской области [запах гари] ощущается и на севере Рязанской области», — говорит синоптик.

Он отметил, что «в принципе очаг возгорания в Рязани не такой уж большой и там идут очень мощные работы по локализации очагов пожара». «Но, конечно же, это не 2010 год. Людей необходимо успокоить, сейчас ситуация гораздо более спокойная», — отметил Вильфанд.

Жители южных, юго-западных и западных районов Москвы стали жаловаться на запах гари утром 17 августа. На следующий день он дошел и до северных районов столицы и некоторых городов Подмосковья, в том числе Королева и Ступино.

Рослесхоз связал задымление в разных районах Москвы с пожарами в Рязанской области. По данным ведомства на 17 августа, в регионе тушили очаги возгорания общей площадью 185 га. Загорелись земли лесного фонда (35 га), земли обороны и безопасности (45 га), земли заповедников (три пожара, 105 га). По предварительным данным, причиной пожаров стал антропогенный фактор.

В «Гринпис в России», в свою очередь, сообщили, что лесоторфяной пожар в Рязанской области возник «на обширном пространстве гарей 2010 года», а его площадь, по предварительной оценке, превысила 3,3 тыс. га. По данным экологической организации, пожар затронул Окский заповедник и национальный парк «Мещёра».

После появления в столице запаха гари мэр Москвы Сергей Собянин отправил на помощь в тушении пожаров в Рязанскую область группировку пожарных, а также пять вертолетов. Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы принять меры, чтобы не допустить отравления продуктами горения, в том числе носить на улице защитные маски, сократить время занятий спортом на свежем воздухе и пить много жидкости.

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Екатерина Костина Екатерина Костина, Виктория Полякова Виктория Полякова
запах гари пожары Москва Московская область Рязанская область синоптики
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