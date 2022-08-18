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Собянин сообщил об очагах пожаров во Владимирской области

Москва отправила в регион пожарных и технику для тушения возгораний. Леса горят и в соседней Рязанской области — запах гари оттуда достиг столичного региона, — а также в Нижегородской области и Республике Марий Эл
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Очаги возгорания обнаружены во Владимирской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти столицы направили в регион 30 единиц техники и 90 пожарных и спасателей.

Собянин добавил, что продолжают гореть леса и в Рязанской области — запах гари от этих пожаров дошел до северных, южных и западных районов Подмосковья. После жалоб москвичей власти столицы отправили более 240 спасателей и пожарных и 78 единиц техники в регион, а 18 августа сообщили о двукратном увеличении направленных в Рязанскую область сил. Собянин отметил, что вместе с отрядами поливомоечной техники, вертолетами и самолетами МЧС в соседний регион отправили «уникальный пожарно-спасательный комплекс» «Водолей».

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«Поручил возглавить московскую группировку сил и средств по локализации пожара на месте руководителю департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы Юрию Акимову», — отметил мэр.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Владимирской области и в пресс-службу губернатора региона.

Собянин отправил пожарных в Рязанскую область из-за жалоб на запах гари
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Фото:МЧС России

В МЧС 18 августа сообщили, что в Рязанской области в тушении пожаров участвуют более 470 человек и 175 единиц техники. По словам губернатора Павла Малкова, сейчас в регионе есть три очага возгорания общей площадью 181 га. Рослесхознадзор обвинил власти региона в сокрытии реальной площади пожаров — это не позволило вовремя нарастить силы для борьбы с огнем, считают в ведомстве.

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Местный Роспотребнадзор рекомендовал жителям региона не открывать окна, избегать длительного нахождения на открытом воздухе, проводить влажную уборку.

Из-за задымленности, вызванной рязанскими пожарами, Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха в Москве и рекомендовал носить маски и соблюдать другие предосторожности, чтобы не отравиться. Минтранс Подмосковья предупредил о сниженной видимости на дорогах Московского региона. При этом в Рослесхозе говорят, что в Московской области нет действующих пожаров.

В «Гринпис Россия» отмечают, что возгорание в Рязанской области возникло на месте крупных пожаров 2010 года, в результате которых по всей России погибли более 50 человек. «Горят одновременно лес и торфяники, на которых он стоит. По предварительной оценке, по данным спутниковых снимков, площадь пожара на 17 августа составляла примерно 3300 га», — заявили в «Гринписе». По данным организации, пожар угрожает двум поселкам и уже распространился на территорию Окского заповедника и национального парка «Мещера».

С лесными пожарами также борются власти Нижегородской области и Марий Эл.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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Анастасия Серова
Владимирская область Рязанская область лесные пожары
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