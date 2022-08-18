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МЧС бросило на тушение рязанских пожаров 470 человек и 175 единиц техники

Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

В тушении пожаров в Рязанской области участвуют более 470 человек и 175 единиц техники, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

По поручению главы ведомства Александра Куренкова в регион направили вертолеты Ми-26 и Ми-8, два самолета Ил-76, а также самолет-амфибию Бе-200, который может набирать воду как на аэродроме, так и находясь на поверхности водоема.

Утром 18 августа губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в тушении задействованы более 300 человек и свыше 100 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32 и один Ми-26. Большая часть сил сосредоточена в районах поселков Деулино и Голованово, отметил он. По словам Малкова, на данный момент в Рязанской области действуют три очага возгорания общей площадью 181 га.

Москва бросила на борьбу с пожарами сводные отряды поливомоечной техники
Общество
Фото:МЧС РФ

В связи с жалобами москвичей на запах гари столичные власти накануне решили отправить более 240 спасателей и пожарных, а также 78 единиц техники, в том числе три вертолета. Сегодня, 18 августа, московские власти сообщили о двукратном увеличении отправленных в Рязанскую область сил на борьбу с пожарами. Туда направились в том числе еще два вертолета Ка-32, а также сводные отряды поливомоечной техники.

Задымление из-за рязанских пожаров в Москве распространилось с южной части столицы на северную. Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха в столице, а также рекомендовал носить маски. Подмосковный Минтранс предупредил о сниженной видимости на дорогах Москвы и Московской области из-за задымления.

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МЧС тушение лесные пожары Рязанская область
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