В России выявили 33 тыс. заразившихся коронавирусом

Впервые с середины марта в России за сутки выявили более 33 тыс. заболевших COVID-19. Треть этих случаев зафиксирована в Москве — в столице заразились более 10 тыс. человек. Некоторые регионы вернули требование носить маски

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

За последние сутки в России выявили 33 106 заразившихся коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Это максимум с 18 марта, когда было зарегистрировано свыше 34 тыс. случаев.

Госпитализированы только 3167 человек, а выписаны из больниц за последние сутки 22,6 тыс. человек. По данным оперштаба, умерли 63 заразившихся COVID.

Наибольшее число случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировали в Москве — 10 241, что почти вдвое больше, чем накануне (5530). В Санкт-Петербурге выявили почти втрое меньше заразившихся, чем в столице, — 3881. Тройку лидеров по суточному приросту случаев COVID замыкает Подмосковье — здесь зафиксировали 1968 заболевших. Также более 1,1 тыс. зараженных выявили в Краснодарском крае.

Накануне в России зафиксировали 23 тыс. случаев заражения, снижение заболеваемости наблюдалось второй день подряд. Всплеск заболеваемости произошел спустя несколько дней после снятия антиковидных ограничений в России в начале июля.

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал это «очередным этапом» пандемии и призвал россиян вновь соблюдать масочный режим и повторно вакцинироваться. В некоторых регионах уже решили вернуть требование об обязательном ношении масок в общественных местах (например, в Бурятии), в других субъектах (Санкт-Петербург, Республика Алтай) мера носит рекомендательный характер. Призывы ревакцинироваться звучат на фоне значительного снижения уровня коллективного иммунитета в стране, до 7,4%.

В Роспотребнадзоре считают, что на федеральном уровне ситуация с заболеваемостью не критическая и вводить ограничения нет необходимости. Тем не менее ведомство рекомендовало носить маски в общественных местах в тех регионах, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.

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