Глава Кузбасса не увидел необходимости в возвращении COVID-ограничений
Власти Кемеровской области не планируют возвращать антиковидные ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщил глава региона Сергей Цивилев на встрече с представителями бизнеса, передает ТАСС.
«Я и наш штаб не видим на сегодняшний момент никаких оснований, чтобы вводить какие-либо ограничения. Рост есть, но заболевания проходят в легкой форме, смертность очень низкая. Оснований вводить жесткие ограничительные меры нет никаких», — ответил он на соответствующий вопрос.
При этом Цивилев обратил внимание, что заболеваемость в стране растет повсеместно, а Роспотребнадзор лишь рекомендовал гражданам носить маски.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Кемеровской области выявили максимальные с марта 417 новых случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость начала расти в регионе с конца июля. В начале этого месяца Роспотребнадзор отменил все антиковидные ограничения на федеральном уровне, но уточнил, что регионы могут сами вводить дополнительные меры в зависимости от обстановки. Уже в середине месяца темпы распространения вируса стали расти, в ведомстве назвали тенденцию повсеместной.
За последние сутки в Кузбассе умерли два пациента с коронавирусом, еще 38 попали в больницу. Ни смертность, ни количество госпитализаций в регионе существенно не растут.
За последние сутки в России выявили более 33 тыс. новых случаев заражения инфекцией. Для сравнения: в середине июля их было менее 5 тыс. При этом Роспотребнадзор не увидел необходимости возвращать ограничения на федеральном уровне и рекомендовал некоторым регионам (в том числе Санкт-Петербургу, Москве и области) вернуть масочный режим.
Некоторые регионы уже сделали это в одностороннем порядке: носить маски в общественных местах снова необходимо в Бурятии.