Лукашенко ответил на призыв рабочего фразой «вас избивать здесь не буду»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 17 августа, выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Когда он начал выходить с трибуны, один из митингующих выкрикнул: «Застрелись, офицер!» Тогда глава государства решил личного поговорить с рабочим. Видеозапись разговора с ним опубликовало издание Tut.by в Telegram.

«Я вас избивать здесь не буду. Не в моих интересах. Если хоть кто-то спровоцирует здесь что-то, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас тут толпа, а я — один! Опусти телефон!» — сказал он.

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Утром 17 августа рабочие МЗКТ объявили забастовку в знак протеста против предварительных результатов президентских выборов 9 августа. Генеральный директор предприятия Алексей Римашевский ранее на встрече с работниками заявил, что Лукашенко проиграл президентские выборы. При этом он говорил, что голосовал сам за Лукашенко и «будет говорить, что, возможно, мы еще все пожалеем об этом».

В понедельник глава государства прибыл на завод, чтобы выступить перед сотрудниками. Бастующие встретили его криками «Уходи!». В ответ на требование толпы провести повторные выборы Лукашенко заявил, что выборов повторных не будет, «пока вы меня не убьете».