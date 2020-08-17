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Выборы в Белоруссии ,  
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В Белоруссии отпустили троих задержанных на встрече Лукашенко с рабочими

Фото: Надежда Бужан / Наша Нiва
Фото: Надежда Бужан / Наша Нiва

В Минске отпустили троих человек, которых доставили в милицию по подозрению в подготовке провокаций во время встречи президента республики Александра Лукашенко с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на ГУВД города.

«Отпустили после профилактической беседы и установления их личностей», — уточнила официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич. Она пояснила, что эти граждане не были задержаны.

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Телеканал СТВ передавал, что задержали троих человек из числа «координаторов», которые подстрекали рабочих завода и учили их, как вести себя и «что кричать» на встрече с Лукашенко. В качестве доказательства СТВ опубликовал расшифровку телефонного разговора, якобы записанного в ночь перед приездом президента на МЗКТ. Собеседники на аудиозаписи говорили, что Лукашенко надо «сразу поливать», кричать: «Пошел вон». По утверждению телеканала, Лукашенко знал о готовящихся провокациях.

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Сотрудник предприятия сообщал РБК, что президента на заводе почти сразу встретили криками. «Он сказал несколько слов — начали кричать: «Уходи!» — пояснял рабочий. После того как политик закончил свою речь, из толпы ему предложили «застрелиться, как офицеру». В ответ глава Белоруссии спустился в толпу и обратился напрямую к некоторым зрителям. «Если хоть кто-то спровоцирует здесь что-то, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас тут толпа, а я один», — сказал он.

Рабочие МЗКТ утром 17 августа объявили забастовку в знак протеста против предварительных результатов президентских выборов. Генеральный директор предприятия Алексей Римашевский говорил, что не признает победу Лукашенко, несмотря на то что сам голосовал за него.

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Согласно результатам выборов, Лукашенко набрал 80,1% (за него проголосовали 4 661 075 человек). Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,1% (588 622 человека).

Теги: протесты, Белоруссия, рабочие, Минск, Александр Лукашенко
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