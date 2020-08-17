В Белоруссии отпустили троих задержанных на встрече Лукашенко с рабочими

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В Минске отпустили троих человек, которых доставили в милицию по подозрению в подготовке провокаций во время встречи президента республики Александра Лукашенко с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на ГУВД города.

«Отпустили после профилактической беседы и установления их личностей», — уточнила официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич. Она пояснила, что эти граждане не были задержаны.

Телеканал СТВ передавал, что задержали троих человек из числа «координаторов», которые подстрекали рабочих завода и учили их, как вести себя и «что кричать» на встрече с Лукашенко. В качестве доказательства СТВ опубликовал расшифровку телефонного разговора, якобы записанного в ночь перед приездом президента на МЗКТ. Собеседники на аудиозаписи говорили, что Лукашенко надо «сразу поливать», кричать: «Пошел вон». По утверждению телеканала, Лукашенко знал о готовящихся провокациях.