МАК показал самописцы A321 после аварийной посадки на поле в Подмосковье

МАК показал самописцы A321 после аварийной посадки на поле в Подмосковье

И речевой, и параметрический регистратор в нормальном состоянии, записи на них сохранились, отметили в МАКе

Бортовые самописцы самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» (Фото: Межгосударственный авиационный комитет)

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал на своем сайте фотографии бортовых самописцев с пассажирского самолета Airbus А321, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.

Специалисты научно-технического центра ведомства обследовали «черные ящики» и установили, они находятся в нормальном состоянии. На речевом и параметрическом регистраторах сохранились записи аварийного полета. В настоящий момент МАК расшифровывает и анализирует их.

В работе комиссии участвуют представители Росавиации, французского бюро расследований, специалисты компаний — производителей двигателей и самолета, а также авиакомпании «Уральские авиалинии».

К расшифровке «черных ящиков» лайнера МАК приступил 16 августа. На следующий день СМИ сообщили, что ведомство получило данные с бортовых самописцев. Согласно записи переговоров пилотов, «авиадиспетчеры предупреждали экипаж о перелетах птиц над летным полем».