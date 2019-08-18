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Посадка А321 в поле ,  
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МАК показал самописцы A321 после аварийной посадки на поле в Подмосковье
И речевой, и параметрический регистратор в нормальном состоянии, записи на них сохранились, отметили в МАКе
Бортовые самописцы самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» (Фото: Межгосударственный авиационный комитет)

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал на своем сайте фотографии бортовых самописцев с пассажирского самолета Airbus А321, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.

Специалисты научно-технического центра ведомства обследовали «черные ящики» и установили, они находятся в нормальном состоянии. На речевом и параметрическом регистраторах сохранились записи аварийного полета. В настоящий момент МАК расшифровывает и анализирует их.

Общество
СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321

В работе комиссии участвуют представители Росавиации, французского бюро расследований, специалисты компаний — производителей двигателей и самолета, а также авиакомпании «Уральские авиалинии».

К расшифровке «черных ящиков» лайнера МАК приступил 16 августа. На следующий день СМИ сообщили, что ведомство получило данные с бортовых самописцев. Согласно записи переговоров пилотов, «авиадиспетчеры предупреждали экипаж о перелетах птиц над летным полем».

Расшифровку переговоров пилотов опубликовало интернет-издание Baza, ее подлинность РБК подтвердили в «Уральских авиалиниях». Из нее также следовало, что перед вылетом Airbus диспетчеры предупредили экипаж о птицах, которые могут помешать полету.

Общество
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Airbus A321 утром 15 августа выполнял рейс из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь. Через несколько минут после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек. В оба двигателя самолета попали птицы, это привело к отказу силовых установок. Пилоты приняли решение посадить самолет на поле в Раменском районе Подмосковья, недалеко от аэропорта.

На борту лайнера были 226 пассажиров и членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб. По данным Минздрава, пострадали 76 человек, в том числе 19 детей. Самолет получил повреждения, в «Уральских авиалиниях» отметили, что восстанавливать его не будут. 18 августа специалисты с разрешения Следственного комитета начали демонтаж салона и пассажирских кресел.

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

По факту произошедшего заведено дело о нарушении правил безопасности полетов, комиссия Росавиации изучает обстоятельства инцидента. Командира севшего на поле воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина наградили званиями Героев России, остальным членам экипажа присвоили ордена Мужества.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Посадка A321 в поле, «черные ящики», Межгосударственный авиационный комитет
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